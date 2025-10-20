Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απορρίπτει τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ ο Χαμενεΐ αναφέρει ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!».

رئیس‌جمهور آمریکا افتخار میکند که صنعت هسته‌ای ایران را بمباران کردیم و از بین بردیم.

خیلی خوب، به همین خیال باش! — KHAMENEI.IR | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) October 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.