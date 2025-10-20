Λογαριασμός
Χαμενεΐ σε Τραμπ: Ας «συνεχίσει να ονειρεύεται» ότι κατέστρεψε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε τη δική του απάντηση απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι καταστράφηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Χαμενει σε Τραμπ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απορρίπτει τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστρέψει τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Χ ο Χαμενεΐ αναφέρει ότι «ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει με υπερηφάνεια ότι βομβάρδισαν και κατέστρεψαν την πυρηνική βιομηχανία του Ιράν. Πολύ καλά, συνεχίστε να ονειρεύεστε!».

Πηγή: skai.gr

TAGS: Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ΗΠΑ πυρηνικό πρόγραμμα Ντόναλντ Τραμπ
