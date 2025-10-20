Η Χαμάς αναμένεται να επιστρέψει τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου στο Ισραήλ τη Δευτέρα το βράδυ, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι στην εφημερίδα Jerusalem Post.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δήλωσε την Κυριακή ότι εντόπισε τα λείψανα ενός ακόμη ομήρου, τα οποία πρόκειται να παραδώσει στο Ισραήλ, «εφόσον οι συνθήκες επί του πεδίου είναι κατάλληλες».

Η παλαιστινιακή οργάνωση επεσήμανε ότι οποιαδήποτε «κλιμάκωση» από την πλευρά του Ισραήλ «θα περιπλέξει τις επιχειρήσεις έρευνας και ανασκαφής και την ανάκτηση των σορών, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις» στην παράδοσή τους στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

