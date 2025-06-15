Το Ιράν μάς έχει ζητήσει να μεταφέρουμε μήνυμα προς το Ισραήλ και θα το πράξουμε, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι προς τον σκοπό αυτό θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, σύμφωνα με το Sigmalive.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε επίσης, πως η Κύπρος ζήτησε από την ΕΕ σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για εξέταση των εξελίξεων στην περιοχή.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά το μνημόσυνο ηρώων, στα Σπήλια, και ερωτηθείς για τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε χθες με αρχηγούς κρατών της περιοχής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφορικά με την κατάσταση στην περιοχή και αν θα συνεχιστούν οι τηλεφωνικές του επικοινωνίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θα συνεχιστούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες. Να θυμίσω ότι μας ζητήθηκε από το Ιράν να μεταφέρουμε κάποια μηνύματα στο Ισραήλ».

«Άρα, σήμερα θα μιλήσω με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ που ήταν προγραμματισμένο για χθες βράδυ, αλλά λόγω της έκρυθμης κατάστασης δεν μπορούσε να γίνει. Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος μας είναι να τερματιστεί αυτή η κατάσταση που δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα, δεν οδηγεί σε επίλυση της όποιας διαφοράς.

Διαψεύδει η Τεχεράνη

Το Ιράν δεν έστειλε οποιοδήποτε μήνυμα στο Ισραήλ μέσω μιας τρίτης χώρας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου των Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγκέι, μετά τη δήλωση του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει από τη Λευκωσία να μεταφέρει “μερικά μηνύματα” στο Ισραήλ.

Χριστοδουλίδης: Ζητήσαμε από την ΕΕ σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων

«Από κει και πέρα, ενόψει και της Συνόδου των G7 που θα γίνει στον Καναδά, ζήτησα από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ΕΕ μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το θέμα απασχολήσει αυτή τη σημαντική Σύνοδο, ενώ την ίδια στιγμή – θέλω να το πω και δημόσια – εξέφρασα και μια δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι η ΕΕ άργησε να αντιδράσει. Είδαμε μια κοινή δήλωση που βγήκε χθες μετά το τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρχαν ένα-δύο κράτη που διαφωνούσαν με το λεκτικό, ενώ την ίδια στιγμή ζητήσαμε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών να γίνει και έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Δεν είναι δυνατόν η ΕΕ να διεκδικεί γεωπολιτικό ρόλο, να βλέπουμε όλες αυτές τις εξελίξεις και να μην υπάρχει τουλάχιστον, είναι το ελάχιστο, σύγκληση του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Άρα, έχουμε ζητήσει από την ΕΕ μέσω του Υπουργού Εξωτερικών και θεωρώ ότι θα πραγματοποιηθεί Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.

Την ίδια στιγμή, είναι ένα θέμα που θα συζητήσω και σήμερα με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, ο οποίος έρχεται σήμερα στην Κύπρο, είναι μια ιστορική επίσκεψη μετά από περισσότερο από 20 χρόνια, μια επίσκεψη η οποία έχει σημαντικά θέματα στην ημερήσια διάταξη, αλλά φυσικά θα αγγίξουμε και την κατάσταση στην περιοχή, αφού ένας από τους στόχους των συζητήσεων μας είναι και η σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη μέσα από την περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, της εισόδου της στην Ευρώπη μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Σε ερώτηση αν στο μέτρο του δυνατού, ασκεί πιέσεις προς χώρες, όπως η Βρετανία, για να μην εμπλακούν σε αυτή τη σύγκρουση στην περιοχή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν είναι θέμα να ασκήσουμε πιέσεις ή να κάνουμε προτροπές στον οποιονδήποτε. Έχουμε ένα ρόλο στην περιοχή. Τι χαρακτηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία; Την Κυπριακή Δημοκρατία τη χαρακτηρίζει το γεγονός ότι μιλά με όλες τις χώρες της περιοχής. Μας έχει ζητηθεί να μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Θα το πράξουμε. Για αυτό θα γίνει και η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Από κει και πέρα όσο αφορά τις Βρετανικές Βάσεις, οι Βρετανοί τοποθετήθηκαν δημόσια, όχι μια φορά, ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι Βρετανικές Βάσεις.

Ο ρόλος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή, θέλω να το επαναλάβω, καθώς και το χαρακτηριστικό μας είναι ότι μιλάμε με όλους και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας – δεν θέλω να υπερβάλλω – προσπαθούμε να μεταφέρουμε μηνύματα, να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες, έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση πραγμάτων», είπε καταληκτικά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.