Οι αγωγοί και οι γραμμές μεταφοράς μεταξύ εγκαταστάσεων στο συγκρότημα διυλιστηρίου πετρελαίου Μπαζάν στη βόρεια πόλη της Χάιφα υπέστησαν τοπικές ζημιές κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης από το Ιράν τη νύχτα, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο του Ισραήλ.

Πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Η εταιρεία σημειώνει ότι οι δραστηριότητες διύλισης συνεχίζονται, αν και άλλες εγκαταστάσεις στον χώρο έχουν κλείσει, τονίζοντας ότι εξετάζει τον αντίκτυπο στις δραστηριότητές της και πώς θα επαναλειτουργήσουν οι κλειστές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, δεν έχει κάνει καμία αναφορά σε πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους κατοίκους της Χάιφα.

Η ευρύτερη περιοχή της Χάιφα έγινε στόχος περίπου 40 πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας και ένα βλήμα χτύπησε ένα σπίτι στην κοντινή πόλη Τάμρα, σκοτώνοντας τέσσερις πολίτες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.