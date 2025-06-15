Iσραήλ-Ιράν: Μιλούν μόνο τα όπλα

Σε κλίμα έντασης και ανησυχίας, Ισραήλ και Ιράν βρέθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας, μετά από αλλεπάλληλες σφοδρές επιθέσεις που οδήγησαν σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και εκτεταμένες καταστροφές και στις δύο πλευρές. Παρά τις διαρκείς εκκλήσεις διεθνών φορέων για αποκλιμάκωση και επανέναρξη του διαλόγου, ο κύκλος βίας συνεχίζεται αμείωτος.

Σκληρά πλήγματα σε κατοικημένες και στρατηγικές περιοχές

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταγράφηκαν συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους και drones. Ένα σεισμόπληκτο κύμα βαλλιστικών επιθέσεων στο κεντρικό Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση 14ώροφης πολυκατοικίας στη Μπατ-Γιαμ, παραθαλάσσια πόλη κοντά στο Τελ Αβίβ, ενώ ισχυρό πλήγμα δέχθηκε και κατοικία στη Ρεχόβοτ. Μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 13 νεκροί από αυτές τις επιθέσεις, επτά εκ των οποίων στο Ισραήλ, και 140 τραυματίες. Συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης αγνοούμενων από τα συντρίμμια.

Επιθέσεις κατά του Ισραήλ εκτελέσθηκαν επίσης από τους Χούθι της Υεμένης, επιτείνοντας το ήδη τεταμένο κλίμα.

Σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Ισραηλινοί πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στο εξωτερικό λόγω της διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου του Τελ Αβίβ, καθώς – σύμφωνα με πηγές του αεροδρομίου – ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να επιτραπεί η επιστροφή τους στη χώρα.

Αντιδράσεις από Τεχεράνη και προειδοποιήσεις των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργείου Άμυνας και δύο πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Για πρώτη φορά σε αυτή τη φάση της σύγκρουσης, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε στόχους που σχετίζονται με την ενέργεια στο Ιράν. Το μεγάλο διυλιστήριο "Σαχράν" στις παρυφές της Τεχεράνης τυλίχθηκε στις φλόγες, με τεράστια δύναμη πυρόσβεσης να επιχειρεί για τον έλεγχο της κατάστασης, ενώ ισραηλινά drone προκάλεσαν ζημιές στην πλατφόρμα φυσικού αερίου South Pars, εντός ιρανικών χωρικών υδάτων.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαμήνυσαν πως αν το Ισραήλ συνεχίσει τη δράση του, οι ιρανικές ενέργειες θα γίνουν "σοβαρότερες και εκτεταμένες". Επισημαίνουν δε πως μέχρι στιγμής οι επιθέσεις τους είχαν στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για μαχητικά αεροσκάφη στο Ισραήλ. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, διαβεβαίωσε ότι «δεν θα μεταφέρουμε τη σύγκρουση με το Ισραήλ στις γειτονικές χώρες».

Σαφείς απειλές και διπλωματικές κινήσεις

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε πρόσφατες δηλώσεις του υπογράμμισε την αναγκαιότητα τερματισμού του πολέμου Ισραήλ–Ιράν και διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν εμπλέκονται στις υπάρχουσες επιθέσεις, ωστόσο προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι «αν δεχτούμε επίθεση, η πλήρης δύναμη και ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ θα στραφεί εναντίον σας σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί». Υπενθυμίζεται ότι θα λάμβανε χώρα ο 6ος γύρος διαπραγματεύσεων ΗΠΑ–Ιράν για τα πυρηνικά στο Ομάν, με τον Ιρανό ΥΠΕΞ να σημειώνει ότι «δεν έχει νόημα η συνέχιση των επαφών υπό αυτές τις συγκυρίες».

Από την πλευρά της Κύπρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως «το Ιράν μάς έχει ζητήσει να μεταφέρουμε μήνυμα προς το Ισραήλ και θα το πράξουμε», αποκαλύπτοντας παράλληλα την πρόθεση διεξαγωγής τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Πρόσθεσε δε πως η Κύπρος ζήτησε από την Ε.Ε. τη σύγκληση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για άμεση εξέταση των εξελίξεων στην περιοχή.

Πηγή: Deutsche Welle

