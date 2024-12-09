Οι εξελίξεις στη Συρία και το τι μπορεί να σηματοδοτήσουν για την περιοχή θα είναι ψηλά στην ατζέντα των επαφών του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Κύπρο.

Άλλα θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Βρετανό πρωθυπουργό αύριο Τρίτη, στη Λευκωσία, αναμένεται να είναι το Κυπριακό, το Ουκρανικό, οι διμερείς σχέσεις, το μεταναστευτικό και οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως η κυπριακή κυβέρνηση είχε λάβει εγκωμιαστικά σχόλια από τον Στάρμερ κατά τη συνάντηση του Οκτωβρίου στην Ντάουνινγκ Στριτ για τις πρωτοβουλίες και την αντίδραση επί των συνεπειών των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, όπως με τα σχέδια "Αμάλθεια" και "Εστία".

Η βρετανική πλευρά αναδεικνύει την ευκαιρία περαιτέρω συνομιλιών επί της εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτισμού, εμπορίου και επενδύσεων, ενέργειας.

Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή στο Λονδίνο, η επίσκεψη Στάρμερ στην Κύπρο, η πρώτη επίσημη για διμερείς επαφές από πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου από το 1971, αποδεικνύει πόσο σημαντικός θεωρείται πλέον ο ρόλος που έχει διεκδικήσει και αναλάβει η Κύπρος στην περιοχή, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας.

Η θέση της Βρετανίας για το Κυπριακό

Στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών και αμέσως μετά μεταξύ των διευρυμένων αντιπροσωπειών θα βρίσκεται επίσης το Κυπριακό. Βρετανοί αξιωματούχοι και ο ίδιος ο Στάρμερ έχουν διαμηνύσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πρόθυμο και έτοιμο να εκτελέσει τον ρόλο που του αναλογεί ως εγγυήτρια δύναμη και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, για μια διευρυμένη συνάντηση με τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Το Λονδίνο επαναβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία τη δέσμευση στη στήριξη των προσπαθειών του Αντόνιο Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών και για αναζήτηση λύσης εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των ΗΕ, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η θέση επαναλήφθηκε και κατά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στην Ντάουνινγκ Στριτ μεταξύ του Κιρ Στάρμερ και του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άλλα θέματα που απασχολούν ιδιαιτέρως τη βρετανική κυβέρνηση και έχουν τοποθετηθεί στην ατζέντα του ταξιδιού στην Κύπρο είναι το μεταναστευτικό, η προοπτική του πολέμου στην Ουκρανία και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης με την ΕΕ, με το Λονδίνο να ζητά από τους στενότερους ευρωπαϊκούς συμμάχους, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια.

Η ατζέντα της επίσκεψης Στάρμερ, που είχε προγραμματιστεί πριν από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αφορούσε κυρίως στους εμπορικούς δεσμούς και στις επενδύσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου, αλλά και στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας σε Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.