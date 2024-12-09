Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν πιθανόν από κατά λάθος πυροδότηση εκρηκτικών την ώρα που κατέστρεφαν μια σήραγγα της Χεζμπολάχ γεμάτη όπλα, όπως μετέδωσε σήμερα ο ραδιοφωνικός σταθμός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως τέσσερις στρατιώτες έπεσαν στη μάχη, χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες. Το ραδιόφωνο του στρατού ανέφερε πως το συμβάν σημειώθηκε χθες, Κυριακή, και πως η αρχική αξιολόγηση κατέληξε πως η πυροδότηση προκάλεσε δευτερεύουσες εκρήξεις, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της σήραγγας την ώρα που οι στρατιώτες βρίσκονταν μέσα σε αυτήν.

Οι ισραηλινές αρχές δεν επέρριψαν την ευθύνη για την έκρηξη στη Χεζμπολάχ ούτε είπαν πως ήταν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ την 26η Νοεμβρίου, παρότι οι δύο πλευρές κατηγόρησαν η μία την άλλη για παραβιάσεις τις προηγούμενες δύο εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

