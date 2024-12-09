Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων της Γερμανίας (BAMF) ανέστειλε προς το παρόν όλες τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου από Σύρους μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ στην Συρία.

«Η κατάσταση είναι συγκεχυμένη και είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί τι θα συμβεί πολιτικά στην χώρα. Δεν μπορούν να γίνουν σοβαρές εκτιμήσεις αυτή την στιγμή. Κάθε απόφαση θα ήταν τώρα αδύναμη», δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας στο περιοδικό Der Spiegel.

Η BAMF ανέφερε ακόμη ότι η απόφασή της αφορά 42.270 αιτήσεις ασύλου οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, ενώ υπάρχουν και 46.000 προκαταρκτικές αποφάσεις, οι οποίες ωστόσο για την ώρα δεν επηρεάζονται.

Η συζήτηση πάντως σχετικά με το εάν οι Σύροι θα πρέπει να συνεχίσουν να μένουν στην Γερμανία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πολιτικοί της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) ζητούν επαναπατρισμό των Σύρων το συντομότερο δυνατό. Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Γενς Σπαν πρότεινε η κυβέρνηση να ναυλώσει αεροσκάφη και να καταβάλει 1.000 ευρώ σε κάθε έναν που θα επιστρέφει στην Συρία, ενώ εισηγήθηκε η Γερμανία, να διοργανώσει την άνοιξη από κοινού με την Αυστρία, την Τουρκία και την Ιορδανία «διάσκεψη ανασυγκρότησης» της Συρίας.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εσωτερικής πολιτικής Αλεξάντερ Τρομ τόνισε ότι η κατάσταση «έχει αλλάξει ριζικά» και θα πρέπει να ελεγχθεί εκ νέου εάν οι Σύροι που βρίσκονται στην Γερμανία χρειάζονται ακόμη προστασία. Ο αρχηγός του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Κρίστιαν Λίντνερ εξέφρασε από την πλευρά του την άποψη ότι το ζήτημα επιστροφής των Σύρων στην πατρίδα τους θα πρέπει να εξεταστεί σε δεύτερη φάση. «Το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η υποστήριξη της σταθερότητας της Συρίας», τόνισε.

Αντίθετη άποψη εκφράζει ο συριακής καταγωγής εμπειρογνώμονας της οργάνωσης Pro Asyl Ταρέκ Αλάους, ο οποίος μιλώντας στο ZDF περιέγραψε τα συναισθήματα των συμπατριωτών του ως «ένα μίγμα ελπίδας και φόβου».

Όπως είπε, πολλοί Σύροι φοβούνται ότι θα απελαθούν. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Μίχαελ Ροτ (SPD) ζήτησε να μην υπάρχει υπερβολική σπουδή για το θέμα της ενδεχόμενης επιστροφής των προσφύγων. «Δεν πρέπει να γίνει λαϊκιστική συζήτηση με το σύνθημα , "να επιστρέψουν όλοι τώρα αμέσως", αν και φοβάμαι ότι κάποιοι από τα CDU/CSU, την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) και την Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) θα το απαιτήσουν στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας», δήλωσε ο κ. Ροτ και πρόσθεσε ότι, εάν υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης στην Συρία, «τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στην επιστροφή όσων δεν ένοιωσαν ποτέ πραγματικά σαν στο σπίτι τους μαζί μας». «Πρόωρη» χαρακτήρισε την συζήτηση και η πρώην αρχηγός των Πρασίνων Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρτ, η οποία μιλώντας στο ραδιόφωνο rbb24 επισήμανε ότι πολλοί Σύροι θα ήθελαν να επιστρέψουν άμεσα στην πατρίδα τους. Αλλά «η υπόθεση ότι η Γερμανία θα στείλει αμέσως πίσω παιδιά, τα οποία φοιτούν εδώ στο σχολείο, θα προκαλέσει μεγαλύτερη ανασφάλεια».

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, στην Γερμανία ζουν σήμερα 974.136 άτομα συριακής καταγωγής, εκ των οποίων 5.090 έχουν εξασφαλίσει καθεστώς ασύλου, 321.444 έχουν χαρακτηριστεί πρόσφυγες και 329.242 απολαμβάνουν επικουρική προστασία, δεν έχουν δηλαδή ούτε καθεστώς ασύλου ούτε έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες, αλλά στην πατρίδα τους θα κινδύνευαν. Οι υπόλοιποι έχουν άλλου τύπου άδειες παραμονής, όπως π.χ. για την οικογενειακή επανένωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

