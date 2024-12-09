Για έναν «μείζονα, επικίνδυνο και νέο μετασχηματισμό» στη Συρία έκανε λόγο σήμερα η Χεζμπολάχ, στο πρώτο της σχόλιο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την προέλαση των τζιχαντιστών μέχρι τη Δαμασκό.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου – υποστηριζόμενη από το Ιράν - έπαιξε σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του Άσαντ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία. Η Συρία που κυβερνούσε ο Άσαντ χρησίμευε για πολύ καιρό ως ζωτικός αγωγός προμήθειας όπλων της Χεζπολάχ από το Ιράν.

Τον τελευταίο χρόνο όμως απέσυρε τους μαχητές της πίσω στον Λίβανο λόγω του πολέμου με το Ισραήλ - μια αναδιάταξη που αποδυνάμωσε τις γραμμές της συριακής κυβέρνησης και συνέβαλε στην ήττα του συριακού στρατού.

«Αυτό που συμβαίνει στη Συρία είναι ένας πολύ σημαντικός, επικίνδυνος και νέος μετασχηματισμός. Το πώς και γιατί συνέβη αυτό απαιτεί αξιολόγηση, και η αξιολόγηση δεν γίνεται στα βάθρα», δήλωσε ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα στο Reuters.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα καταστρέψει τα βαρέα, στρατηγικά όπλα της Συρίας, εντείνοντας τα αεροπορικά πλήγματα εναντίον των αποθηκών προηγμένων όπλων, ώστε να διατηρήσει «περιορισμένη» στρατιωτική παρουσία επί του πεδίου και να αποτρέψει οποιαδήποτε απειλή θα μπορούσε να προκύψει μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι ο στρατός «θα καταστρέψει τα βαρέα στρατηγικά όπλα σε όλη τη Συρία, περιλαμβανομένων πυραύλων επιφανείας- αέρος, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, πυραύλων επιφανείας- επιφανείας, πυραύλων κρουζ, ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλων κατά πλοίων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.