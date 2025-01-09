«Σημαντικό ορόσημο» αποτελεί η εκλογή του Τζόσεφ Αούν στην Προεδρία του Λιβάνου, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό φίλο της Κύπρου».

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγχαίρει τον «καλό φίλο της Κύπρου, τον Πρόεδρο Τζόσεφ Αούν, για την εκλογή του στην Προεδρία του Λιβάνου—ένα πραγματικά σημαντικό ορόσημο».

«Επαναβεβαιώνω τη σταθερή υποστήριξη της Κύπρου σε εσάς και στον λαό του Λιβάνου κατά τη διάρκεια αυτής της κομβικής στιγμής στην ιστορία του έθνους σας», καταλήγει.

Congratulations to Cyprus’ good friend, President Joseph Aoun, on your election to the Presidency of Lebanon—a truly significant milestone. I reaffirm Cyprus’ steadfast support for you and the people of Lebanon during this pivotal moment in your nation’s history, 🇨🇾🇱🇧 — NikosChristodoulides (@Christodulides) January 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.