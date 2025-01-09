Λογαριασμός
Χριστοδουλίδης: «Σημαντικό ορόσημο» η εκλογή του Τζόσεφ Αούν στην προεδρία του Λιβάνου

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγχαίρει τον «καλό φίλο της Κύπρου, τον Πρόεδρο Τζόσεφ Αούν, για την εκλογή του στην Προεδρία του Λιβάνου—ένα πραγματικά σημαντικό ορόσημο»

«Σημαντικό ορόσημο» αποτελεί η εκλογή του Τζόσεφ Αούν στην Προεδρία του Λιβάνου, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό φίλο της Κύπρου».

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Νίκος  Χριστοδουλίδης συγχαίρει τον «καλό φίλο της Κύπρου, τον Πρόεδρο Τζόσεφ Αούν, για την εκλογή του στην Προεδρία του Λιβάνου—ένα πραγματικά σημαντικό ορόσημο».

«Επαναβεβαιώνω τη σταθερή υποστήριξη της Κύπρου σε εσάς και στον λαό του Λιβάνου κατά τη διάρκεια αυτής της κομβικής στιγμής στην ιστορία του έθνους σας», καταλήγει.

