Ένας Ελβετός, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ιράν κατηγορούμενος για κατασκοπεία, αυτοκτόνησε σήμερα στις φυλακές της Σεμνάν, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

«Σήμερα το πρωί, ένας ελβετός υπήκοος αυτοκτόνησε στις φυλακές της Σεμνάν», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online που συνδέεται με το ιρανικό δικαστικό σώμα, συμπληρώνοντας ότι ο αυτόχειρας «είχε συλληφθεί από τις υπηρεσίες ασφαλείας με την κατηγορία της κατασκοπείας» και ότι «η υπόθεση βρισκόταν υπό διερεύνηση», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

