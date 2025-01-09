Μέτωπα φωτιάς μαίνονται στο Λος Άντζελες, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκενώσεις την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται για την αντιμετώπισή τους.

Η πυρκαγιά Palisades στην ομώνυμη συνοικία του Ειρηνικού, έχει κάψει πάνω από 17.000 στρέμματα. Ενδεικτικός είναι ο χάρτης του μεγέθους του μετώπου.

Η πυρκαγιά Eton, που ξέσπασε στα βορειοανατολικά, έχει κάψει περισσότερα από 10.000 στρέμματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενώ η φωτιά Huurst, που καίει στα βόρεια, έχει εξαπλωθεί σε πάνω από 800 στρέμματα.

Οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει το 40% της πυρκαγιάς Lidia, που εκδηλώθηκε στην Antelope Valley το απόγευμα της Τετάρτης. Η πυρκαγιά του Sunset, η τελευταία που αναφέρθηκε, ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης στους λόφους του Χόλιγουντ.

Η πυρκαγιά Woodley, που τώρα έχει περιοριστεί, ξέσπασε στη λεκάνη Sepulveda της κοιλάδας San Fernando.

Από το βράδυ της περασμένης Τρίτης έχουν εκδοθεί εντολές για άμεση εκκένωση, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στην ταχεία ανάπτυξη των πυρκαγιών

Οι πυρκαγιές Palisades και Eaton αυξήθηκαν εκθετικά μέσα σε λίγες ώρες, λόγω των σφοδρών ανέμων Santa Ana και της ξηρής βλάστησης από την έλλειψη βροχοπτώσεων. Το πρωί της Τετάρτης, η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι το μέτωπο της πυρκαγιάς Palisades εκτεινόταν στα 2.921 στρέμματα ενώ μέχρι τις 4 μ.μ. είχε πενταπλασιαστεί σε μέγεθος σε σχεδόν 16.000 στρέμματα.

Οι άνεμοι Santa Ana είναι συχνό φαινόμενο στη Νότια Καλιφόρνια, με τους ειδικούς ωστόσο να αναφέρουν ότι αυτή τη φορά οι άνεμοι που πυροδοτούν τις πυρκαγιές είναι ισχυρότεροι από ό,τι συνήθως, με τις ριπές να φτάνουν τα 65 έως 75 mph (μίλια την ώρα) το απόγευμα της Τετάρτης. Οι άνεμοι αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι ισχυρότερες ριπές προβλέπονται από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής.

Οι εξαιρετικά υγρές συνθήκες από το φθινόπωρο του 2023 έως την άνοιξη του 2024 είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγάλης βλάστησης σε πολλές περιοχές οι οποίες λειτουργούν ως καύσιμο για αυτές τις πυρκαγιές που μαίνονται στο Λος Άντζελες.



