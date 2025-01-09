Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε την ελπίδα ότι η εκλογή του νέου προέδρου του Λιβάνου, του Ζοζέφ Αούν, θα συμβάλει στη «σταθερότητα» της χώρας και σε «σχέσεις καλής γειτονίας».

«Συγχαίρω τον Λίβανο για την εκλογή νέου προέδρου έπειτα από μακρά πολιτική κρίση. Ελπίζω πως η επιλογή αυτή θα συμβάλει στη σταθερότητα, σε ένα καλύτερο μέλλον για τον Λίβανο και τον λαό του και σε σχέσεις καλής γειτονίας», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Από την πλευρά του, το Ιράν χαιρέτισε την εκλογή του Ζοζέφ Αούν στην προεδρία του Λιβάνου, εκφράζοντας την ελπίδα πως οι δύο χώρες θα συνεργαστούν για να υπηρετήσουν "κοινά συμφέροντα", σύμφωνα με μήνυμα της πρεσβείας του Ιράν στον Λίβανο που δημοσιοποιήθηκε στο Χ.

«Συγχαίρουμε τον αδελφό Λίβανο για την εκλογή του στρατηγού Ζοζέφ Αούν στην προεδρία της Δημοκρατίας (και) ανυπομονούμε να συνεργαστούμε σε διάφορους τομείς με τρόπο που θα εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα των χωρών μας», ανέφερε η ιρανική αποστολή στη Βηρυτό.

Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στον Λίβανο Λίζα Τζόνσον δήλωσε πως είναι "πολύ χαρούμενη" για την εκλογή του διοικητή του λιβανικού στρατού Ζοζέφ Αούν ως προέδρου της χώρας.

Η Τζόνσον και άλλοι ξένοι απεσταλμένοι παρακολούθησαν τη σύνοδο του Κοινοβουλίου του Λιβάνου κατά την οποία εξελέγη ο Αούν.

Στη Σαουδική Αραβία, ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν συνεχάρη τον Ζοζέφ Αούν για την εκλογή του ως προέδρου του Λιβάνου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

