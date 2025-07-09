Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη, η οποία εδρεύει στο Ριάντ, κατηγόρησε σήμερα τους Χούθι για την απαγωγή μελών του πληρώματος του Eternity C, το οποίο δέχτηκε επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αφού σκότωσαν τους συναδέλφους τους και βύθισαν το πλοίο, οι τρομοκράτες Χούθι απήγαγαν πολλούς επιζώντες του πληρώματος του Eternity C», υποστήριξε σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική πρεσβεία.

Η αμερικανική διπλωματική αποστολή ζήτησε «την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ναυτικών.

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που κρατούν οι Χούθι, βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο οποίος ήταν μέλος της ένοπλης ομάδας που συνόδευε το πλοίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

