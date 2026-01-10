Χωρίς θέρμανση, ρεύμα και νερό το Κίεβο εν μέσω ψύχους

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού στο Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές από τις χειμερινές πολεμικές επιχειρήσεις των Ρώσων, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδισμού που έγινε πριν από δύο νύχτες.

Το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ουκρανικής πρωτεύουσας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας για επισκευές μετά από εντολές του κρατικού διαχειριστή του δικτύου, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της πόλης κι ενώ οι καιρικές συνθήκες ψύχους επιδεινώνονται.

Οι υποδομές διανομής ύδατος και τα συστήματα θέρμανσης, όπως και τα ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν επίσης σταματήσει να λειτουργούν, εξαιτίας της διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με μία ανάρτηση στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Half of Kiev is completely blacked out with no heat, water, or electricity. The mayor has asked people to evacuate the city. Also continuing blackouts in Dnipro and gas storage smacked in Lvov. We were wondering when the Russians would finally turn off the lights. — Big Serge ☦️🇺🇸🇷🇺 (@witte_sergei) January 9, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση των τοπικών αρχών, η διαδικασία επισκευών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί για πόσο χρονικό διάστημα τα συστήματα θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας.

Ποσοστό 50% των συγκροτημάτων κατοικιών στο Κίεβο δεν είχαν θέρμανση χθες, μετά από την τελευταία επίθεση των Ρώσων, με τις θερμοκρασίες να έχουν πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.

Half of the city of Kiev is being evacuated after Russia decommissioned their power plants.



There is no heating. Temperature is below -8°.



FAFO! pic.twitter.com/HJVzi01NsN — Sentletse 🇿🇦🇷🇺🇵🇸🇱🇧 (@Sentletse) January 9, 2026

#Kyiv is mostly without electricity, water and heat. We say hello to our old friends -power generators. Their roar and smell fills the city again. pic.twitter.com/1huwXxx1KJ — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) October 10, 2025

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι «οι μισές πολυκατοικίες στο Κίεβο -περίπου 6.000- είναι αυτή την ώρα χωρίς θέρμανση» και προέτρεψε όσους κατοίκους μπορούν, να φύγουν από την πόλη «προσωρινά».

Σε μια αιχμηρή δήλωση που προφανώς προοριζόταν για τον Κλίτσκο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις δημοτικές αρχές «να μην αποφεύγουν τα προβλήματα αλλά να τα επιλύουν, κυρίως εκεί όπου υπάρχουν πόροι για να το κάνουν, όπως στο Κίεβο».

Οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου δεν είδαν μαζική συρροή πολιτών στους σταθμούς των λεωφορείων και των τρένων.

Ομάδες εργάζονται σήμερα σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -7°C έως -12°C για να αποκαταστήσουν το συντομότερο δυνατό τη θέρμανση στην πρωτεύουσα, η οποία είχε διακοπεί σε 417.000 νοικοκυριά, σύμφωνα με τον ιδιωτικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας DTEK.

Στη χθεσινή νύχτα βομβαρδισμών έγινε χρήση, για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου -τον Φεβρουάριο του 2022- του ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου τελευταίας γενιάς Oreshnik στη δυτική Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε «ξεκάθαρη αντίδραση» από τη διεθνή κοινότητα μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του κύματος ψύχους, και είχε επιπτώσεις σε περίπου 40 τοποθεσίες στην πρωτεύουσα. Η ουκρανική εισαγγελία έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και 26 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

