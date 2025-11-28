Σοκαριστικά πλάνα δείχνουν εργάτες να καπνίζουν αρειμανίως, αδιαφορώντας για τα μέτρα ασφαλείας, κατά τις εργασίες επισκευής του τοίχου του οικοδομικού συγκροτήματος Wang Fu Court, στο Τάι Πο στο Χονγκ Κονγκ, λίγο πριν ολόκληρο το κτίριο τυλιχτεί στις φλόγες και προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Ένας εργάτης κοιτά ενοχλημένος την κάμερα.

Shocking footage reveals workers were caught casually smoking while repairing the outer wall of Wang Fu Court, Tai Po in Hong Kong, moments before the entire building went up in flames and resulted in the death of dozens of people. pic.twitter.com/7Iow0dFwgO November 27, 2025

Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει καμία τέτοια σύνδεση και δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημη αιτία της πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ Κρις Τανγκ δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης σε συγκρότημα ουρανοξυστών όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά που μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 79, εκ των οποίων οι 12 είναι πυροσβέστες και ένας από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ο αριθμός των αγνοουμένων ανέρχεται σε 200.

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι για τις προσπάθειες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί 1.000 αστυνομικοί.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

Το πυροσβεστικό σώμα του Χονγκ Κονγκ ολοκλήρωσε την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.