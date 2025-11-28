Έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα

Ένα δεξαμενόπλοιο που ανήκει στο «σκιώδη» στόλο πετρελαίου της Ρωσίας φέρεται να προσέκρουσε σε νάρκη και να κινδυνεύει να βυθιστεί στα ανοιχτά της Τουρκίας, σύμφωνα με τοπικό ναυτιλιακό πράκτορα.

Το πλοίο Kairos, μήκους περίπου 900 ποδιών, υπέστη έκρηξη και εκδηλώθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, ενώ έπλεε χωρίς φορτίο περίπου 50 ναυτικά μίλια βόρεια των Στενών του Βοσπόρου. Ο πράκτορας ανέφερε ότι οι πρώτες αναφορές δείχνουν πως το δεξαμενόπλοιο ενδέχεται να χτύπησε σε νάρκη.

Οι τουρκικές αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο, αποστέλλοντας ρυμουλκά και σκάφη της ακτοφυλακής για να παράσχουν βοήθεια, όπως αναφέρει ο πράκτορας σε σχετικό σημείωμα.

Το Kairos, τύπου Suezmax, είναι δεξαμενόπλοιο που έχει τεθεί υπό κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου — όχι όμως από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων του Bloomberg, το προηγούμενο ταξίδι του ήταν από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίισκ προς το Paradip της Ινδίας, μεταφέροντας αργό Urals, ενώ κατευθυνόταν πίσω στο ρωσικό λιμάνι για νέο φορτίο.

Η ναυσιπλοΐα στον Βόσπορο, έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο για προϊόντα όπως το ρωσικό πετρέλαιο της Μαύρης Θάλασσας, συνεχίζεται κανονικά. Το Kairos πλέει υπό σημαία Γκάμπιας, πρόσθεσε ο πράκτορας.







