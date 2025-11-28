Τουλάχιστον 128 νεκροί, 79 τραυματίες και 200 άνθρωποι αγνοούμενοι είναι ο τελευταίος απολογισμός της βιβλικής πυρκαγιάς που κατέκαψε 3 ουρανοξύστες στο Χονγκ Κονγκ, στη φονικότερη φωτιά στην κινεζική μητρόπολη, εδώ και δεκαετίες.

Επί τρεις ημέρες ο πλανήτης παρακολουθούσε αποσβολωμένος την καταστροφή, ενώ ο υπουργός Ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ, Κρις Τανγκ δήλωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης.

Το συγκρότημα πολυκατοικιών εγκαινιάστηκε το 1983 με 1.984 διαμερίσματα και περισσότερους από 4.600 ενοίκους, οι οποίοι έχουν μείνει πλέον άστεγοι.

Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς στο τεράστιο συγκρότημα κατοικιών το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και έχει συλλάβει τρία πρόσωπα - δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικό της κατασκευαστικής εταιρείας - ως ύποπτους για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι το σύστημα πυρανίχνευσης στους ουρανοξύστες όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν λειτουργούσε σωστά.

