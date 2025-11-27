Τουρκία: Να επιτευχθεί πρώτα εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πριν συζητηθεί η αποστολή στρατευμάτων

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανέφερε την Πέμπτη ότι πρέπει πρώτα να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας προτού μπορέσουν να γίνουν συζητήσεις για πιθανή ανάπτυξη στρατευμάτων για μια ενδεχόμενη ειρηνική δύναμη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η δύναμη θα αποτελείται από Γάλλους, Βρετανούς και Τούρκους στρατιώτες. Η Άγκυρα, η οποία διατηρεί εγκάρδιες σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια τέτοια ανάπτυξη, αλλά μόνο εάν καθοριστούν οι λεπτομέρειες.

«Πρώτα, πρέπει να επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Στη συνέχεια, πρέπει να καθοριστεί το πλαίσιο της αποστολής με σαφή εντολή και να προσδιοριστεί ο βαθμός συνεισφοράς κάθε χώρας», ανέφερε το υπουργείο σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Μακρόν.

Πηγή: skai.gr

