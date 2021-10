Οι μαραθωνοδρόμοι του Χονγκ Κονγκ έλαβαν εντολή να καλύψουν «πολιτικά» συνθήματα και τατουάζ προτού τους επιτραπεί να αγωνιστούν στο πρώτο μεγάλο αθλητικό γεγονός στο νησί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

Σύμφωνα με αναφορές των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι δρομείς ανέφεραν ότι έπρεπε να καλύψουν ή να αφαιρέσουν συνθήματα, συμπεριλαμβανομένων ιδιωμάτων, όπως το «Χονγκ Κονγκ ρίχνει λάδι» που ακούστηκαν ευρέως κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2019.

“Hong Kong Add Oil” is deemed a “political slogan” by police, where a runner is asked to replace her shorts with that logo. https://t.co/9WWNGCVLQ4