Η φοβερή στιγμή που χιονοστιβάδα «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ στην Ιταλία

Σε πλάνα που έχουν γίνει viral, φαίνονται οι σκιέρ και οι επισκέπτες να προσπαθούν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, αλλά θάβονται από το χιόνι

χιονοστιβαδα

Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα κατρακυλά από την κορυφή του βουνού και «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ κατέγραψαν κάμερες και αυτόπτες μάσρτυρες στο χιονοδρομικό κέντρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα της Ιταλίας.

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στις 17 Φεβρουαρίου και έχουν γίνει viral, φαίνονται οι σκιέρ και οι επισκέπτες που περιμένουν στο τελεφερικκ να προσπαθούν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, αλλά θάβονται από το χιόνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν θύματα.

Στις 13 Φεεβρουαρίου, 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις ενώ από χθες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα 

