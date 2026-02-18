Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα κατρακυλά από την κορυφή του βουνού και «καταπίνει» δεκάδες σκιέρ κατέγραψαν κάμερες και αυτόπτες μάσρτυρες στο χιονοδρομικό κέντρο Κουρμαγιέρ, στην κοιλάδα Αόστα της Ιταλίας.

Incredible aerosol reaching Val Veny bottom at 3 pm today! ❄️



The avalanche is coming from the slope below Noire de Peuterey (3773 m) and what you see here is the blast of the avalanche (=no danger) reaching the Val Veny (La Zerotta lift, 1520 m)! 💨



📽️ Via Meteo Valle d'Aosta pic.twitter.com/Cs0p1HdlQ9 February 17, 2026

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στις 17 Φεβρουαρίου και έχουν γίνει viral, φαίνονται οι σκιέρ και οι επισκέπτες που περιμένουν στο τελεφερικκ να προσπαθούν να ξεφύγουν την τελευταία στιγμή, αλλά θάβονται από το χιόνι.

🏔️Video di the_cool_uncle_87 e raffi_mi, per Meteo Valle d'Aosta, del soffio di valanga che nella giornata di ieri ha raggiunto Cervinia (AO). pic.twitter.com/56853cq61G — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) February 17, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτή την περίπτωση δεν υπήρξαν θύματα.

Στις 13 Φεεβρουαρίου, 3 σκιέρ σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα στις Γαλλικές Άλπεις ενώ από χθες είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 10 σκιέρ στην οροσειρά της Σιέρα Νεβάδα της Καλιφόρνια, οι οποίοι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα

Πηγή: skai.gr

