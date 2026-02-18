Οι αποκαλύψεις για τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας-κολοσσού του Ντουμπάι DP World είναι η πιο πρόσφατη πράξη του σκανδάλου Έπσταϊν -ο οποίος σύμφωνα με έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, προσπάθησε να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο επαφών με πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματικά στελέχη στη Μέση Ανατολή.

Η DP World ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Σουλτάν Άχμεντ μπιν Σουλαγιέμ παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της εταιρείας. Η απόφαση ελήφθη αφού το όνομα του μπιν Σουλαγιέμ εμφανίστηκε στα αρχεία Έπσταϊν, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, καθώς ελέγχεται η σχέση του με τον Έπσταϊν.

Στην αλληλογραφία τους μέσω email, ο μπιν Σουλαγιέμ αναφερόταν στις σεξουαλικές σχέσεις του με γυναίκες -με τις οποίες τον είχε φέρει σε επαφή ο Έπσταϊν. Σε email με ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 2007, ο μπιν Σουλαγιέμ είπε στον Έπσταϊν ότι είχε συναντήσει μία από αυτές στη Νέα Υόρκη, την οποία δεν κατονομάζει και με την οποία είπε ότι δεν είχε σεξουαλική επαφή.

«Ναι, μετά από αρκετές προσπάθειες για αρκετούς μήνες καταφέραμε να συναντηθούμε στη Νέα Υόρκη» έγραψε, προσθέτοντας ότι υπήρξε παρεξήγηση επειδή «εκείνη ήθελε κάποια BUSINESS! ενώ εγώ ήθελα μόνο λίγη PUSSYNESS!»

Μαγειρεύοντας μαζί

Σε μία ανταλλαγή email, ο Έπσταϊν περιέγραψε τον μπιν Σουλαγιέμ ως αστείο, αξιόπιστο και λάτρη του φαγητού. Πρόσθεσε ότι ο μπιν Σουλαγιέμ, μουσουλμάνος, δεν πίνει και προσεύχεται πέντε φορές την ημέρα.

Μια φωτογραφία χωρίς ημερομηνία που εμφανίζεται σε email και είναι δημόσια διαθέσιμη δείχνει τον Έπσταϊν να μαγειρεύει με τον μπιν Σουλαγιέμ και τους δύο να φαίνονται χαλαροί μαζί. Το πλήρες όνομα του παραλήπτη δεν αναφέρεται.

Η αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία δεν αποτελεί απόδειξη εγκληματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, αφού μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ είπαν ότι το όνομα του μπιν Σουλαγιέμ εμφανίστηκε σε αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αντιμετώπισε ερωτήματα από ορισμένους χρηματοδότες της DP World σχετικά με τις παλαιότερες επαφές του.

Ο Άχμεντ μπιν Σουλαγιέμ δεν απάντησε δημόσια σε αυτές τις ανησυχίες.

Ο βρετανικός οργανισμός αναπτυξιακής χρηματοδότησης British International Investment και το δεύτερο μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο του Καναδά δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι θα αναστείλουν όλες τις νέες επενδύσεις με την DP World λόγω των φερόμενων δεσμών του μπιν Σουλαγιέμ με τον Έπσταϊν.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από τις καταγγελίες που προκύπτουν στα αρχεία Έπσταϊν σχετικά με τον Σουλτάν Άχμεντ μπιν Σουλαγιέμ», δήλωσε εκπρόσωπος της BII, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες καταγγελίες αναφερόταν. «Υπό το φως των καταγγελιών, δεν θα προχωρήσουμε σε νέες επενδύσεις με την DP World μέχρι να ληφθούν οι απαιτούμενες ενέργειες από την εταιρεία».

Το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο La Caisse δήλωσε ότι «παγώνει την πρόσθετη τοποθέτηση κεφαλαίων» μέχρι η DP World να διευκρινίσει την κατάσταση και να λάβει «τα αναγκαία μέτρα».

Σε ανακοίνωση μετά την αλλαγή ηγεσίας της Παρασκευής στην DP World, η BII χαιρέτισε την απόφαση της εταιρείας και είπε ότι ανυπομονεί να συνεχίσει «τη συνεργασία για την ανάπτυξη βασικών αφρικανικών εμπορικών λιμένων». Η La Caisse δήλωσε ότι «η εταιρεία έλαβε τα κατάλληλα μέτρα» και ότι θα «κινηθεί γρήγορα για να συνεργαστεί με τη νέα ηγεσία της DP World».

Δίκτυο επαφών

Ο μεγάλος όγκος εγγράφων που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων και email, δείχνει ότι η Μέση Ανατολή δεν αποτέλεσε εξαίρεση στις προσπάθειες του Έπσταϊν να χρησιμοποιήσει τον πλούτο του για να δημιουργήσει σχέσεις με εξέχουσες προσωπικότητες στην πολιτική, τα χρηματοοικονομικά, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τις επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Τα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εξέτασε το Reuters δείχνουν ότι ο Έπσταϊν προσπάθησε να συμβουλεύσει επιχειρηματικούς ηγέτες και πολιτικά πρόσωπα του Κατάρ κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού της περιόδου 2017-21 από τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν και την Αίγυπτο λόγω κατηγοριών ότι η Ντόχα δεν περιόρισε τους δεσμούς με το Ιράν και στήριξε την τρομοκρατία -κάτι που το Κατάρ αρνήθηκε.

Σε ανταλλαγές μηνυμάτων με τον Καταριανό επιχειρηματία και μέλος της βασιλικής οικογένειας σεΐχη Τζαμπόρ Γιούσεφ Τζάσιμ Αλ Θάνι, ο Έπσταϊν προέτρεπε το Κατάρ να «σταματήσει να κλωτσά και να διαφωνεί». Είπε ότι «η τρέχουσα ομάδα του Κατάρ είναι πολύ αδύναμη» και ότι «ο ΥΠΕΞ δεν είναι έμπειρος και φαίνεται».

Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ τότε ήταν ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, που σήμερα είναι και υπουργός Εξωτερικών και πρωθυπουργός.

Δεν υπήρξε απάντηση σε αίτημα σχολίου του Reuters προς τρεις εταιρείες στο Κατάρ όπου ο σεΐχης Τζαμπόρ εμφανίζεται ως πρόεδρος, ούτε σε μήνυμα προς άτομο που, σύμφωνα με τα αρχεία, εργάζεται στο γραφείο του.

Ο Έπσταϊν προέτρεψε επίσης την Ντόχα να αναπτύξει της σχέσεις της με το Ισραήλ και να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ -στην πρώτη του θητεία τότε.

Συζήτηση για την IPO της Saudi Aramco

Ο Έπσταϊν συζήτησε την αρχική δημόσια προσφορά της Saudi Aramco σε δεκάδες ανταλλαγές email. Σε μία ανταλλαγή μηνυμάτων με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2016 με πρόσωπο που αναφέρεται ως Αζίζα Αλαχμάντι, με κοινοποίηση στον πρώην Νορβηγό διπλωμάτη Τέργιε Ρέντ-Λάρσεν, προειδοποίησε ότι η εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να εκθέσει τη Σαουδική Αραβία σε αγωγές και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Η Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει.

Σε email της 16ης Οκτωβρίου 2017 προς την Αλαχμάντι, ο Έπσταϊν πρότεινε την πώληση στην Κίνα δικαιώματος αγοράς μεριδίου 100 δισ. δολαρίων στην Aramco αντί μιας παραδοσιακής IPO, λέγοντας ότι θα παρείχε ρευστότητα περιορίζοντας την έκθεση στις δημόσιες αγορές.

Η επιρροή του Έπσταϊν έφτασε και στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τα έγγραφα του DOJ. Ορισμένα email δείχνουν αίτημα από μέλος της οικογένειας του Χόσνι Μουμπάρακ -τη σύζυγο του γιου του Γκαμάλ Μουμπάρακ- που διαβιβάστηκε στον Έπσταϊν ζητώντας βοήθεια το 2011, μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου και τα επακόλουθα νομικά προβλήματα. Δεν διευκρινίζεται τι είδους βοήθεια ζητήθηκε και το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει αν ο Έπσταϊν επιχείρησε να μεσολαβήσει.

