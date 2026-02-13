Τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σήμερα όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε μια περιοχή εκτός πίστας, ανακοίνωσε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Βαλ ντ'Ιζέρ στη Σαβοΐα, στις γαλλικές Άλπεις, όπου ο κίνδυνος χιονοστιβάδας παραμένει πολύ υψηλός.

Η χιονοστιβάδα παρέσυρε έξι σκιέρ, τέσσερις από τους οποίους συνοδεύονταν από έναν επαγγελματία οδηγό, σύμφωνα με ανακοίνωση.

«Παρά την ταχεία επέμβαση των υπηρεσιών διάσωσης, τρία άτομα πέθαναν. Όλοι ήταν εξοπλισμένοι με πομποδέκτες χιονοστιβάδας», τόνισε η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου. Έχει ξεκινήσει έρευνα.

Ο κίνδυνος χιονοστιβάδας στην περιοχή είναι επί του παρόντος πολύ υψηλός (4 σε κλίμακα 1-5), υπενθύμισε το θέρετρο στους σκιέρ, προτρέποντάς τους να παραμείνουν σε περιοχές που είναι ασφαλείς και που έχουν πομπούς εντοπισμού.

Το πέρασμα της καταιγίδας Νιλς από τη Γαλλία χθες είχε ως αποτέλεσμα πολύ έντονες χιονοπτώσεις, φέρνοντας έως και 60 έως 100 εκατοστά φρέσκου χιονιού, και τοπικά ακόμη περισσότερο στον ορεινό όγκο του Λευκού Όρους, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η υπηρεσία είχε εκδώσει για τη Σαβοΐα κόκκινη προειδοποίηση για χιονοστιβάδα για όλη την ημέρα της Πέμπτης, μια εξαιρετικά σπάνια απόφαση στη Γαλλία.

Αντιμέτωπα με τον κίνδυνο, πολλά χιονοδρομικά θέρετρα στις Γαλλικές Άλπεις αποφάσισαν να κλείσουν εντελώς ή εν μέρει τα χιονοδρομικά τους κέντρα χθες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

