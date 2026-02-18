«Διεφθαρμένος», «ρατσιστής», «άσπλαχνος». Έτσι περιγράφουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Economist/YouGov, η οποία «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους Ρεπουμπλικανούς εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ τον προσεχή Νοέμβριο.

Η νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τα ευρήματα αντίστοιχων ερευνών στις ΗΠΑ, που δείχνουν ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ και των πολιτικών του συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο.

Πιο συγκεκριμένα, σε δημοσκόπηση των Economist/YouGov σε δείγμα 1.682 ενηλίκων, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, περίπου το 56% των Αμερικανών αποδοκιμάζει έντονα ή σε έναν βαθμό την απόδοση του Τραμπ στην προεδρία - χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρές λέξεις για να δείξει τη δυσαρέσκειά του.

Περίπου το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα χαρακτήριζε τον Τραμπ «ρατσιστή». Το 24% δεν θα τον περιέγραφε έτσι, ενώ το 29% απάντησε ότι δεν έχει άποψη.

Περίπου το 49% των Αμερικανών θα χαρακτήριζε τον Αμερικανό πρόεδρο «διεφθαρμένο». Άποψη που στηρίζεται προφανώς στο γεγονός ότι η περιουσία του έχει αυξηθεί από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο. Το 23% δεν θα τον περιέγραφε ως «διεφθαρμένο», ενώ το 29% απάντησε ότι δεν έχει άποψη.

Επίσης, το 46% των ενηλίκων θα περιέγραφε τον πρόεδρο ως «άσπλαχνο», έναντι 22% που δεν τον θεωρεί τόσο σκληρό. Το 32% απάντησε ότι δεν έχει άποψη.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου πάντως έσπευσε να υποβαθμίσει τη δημοσκόπηση των Economist/YouGov. «Η ουσιαστική δημοσκόπηση ήταν εκείνη της 5ης Νοεμβρίου 2024, όταν σχεδόν 80 εκατομμύρια Αμερικανό εξέλεγαν με συντριπτική πλειοψηφία τον πρόεδρο Τραμπ για να κάνει πράξει την τη δημοφιλή και κοινής λογικής ατζέντα του», σχολίασας ο Ντέιβις Ίνγκλ.

«Ο πρόεδρος έχει ήδη σημειώσει ιστορική πρόοδο όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικανοί πάντως φαίνεται να ανησυχούν. Το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου των ΗΠΑ είθισται να χάνει έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές, όμως οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται ότι φέτος υπάρχει κίνδυνος να απολέσουν και τον έλεγχο της Γερουσίας.

Όπως προκύπτει επίσης από τη δημοσκόπηση, ο πληθωρισμός και η οικονομία είναι τα δύο κορυφαία ζητήματα που απασχολούν τους Αμερικανούς. Κι αυτό γιατί, παρότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, οι καταναλωτές εξακολουθούν να «πληρώνουν» αυξημένες τιμές.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η καθαρή αποδοχή του Τραμπ βρίσκεται τώρα σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνη που είχε κατά την αντίστοιχη περίοδο της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο αλλά και χαμηλότερη από εκείνη του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν στο ίδιο σημείο της θητείας του.

Παρ’ όλα αυτά, στις τάξεις των Ρεπουμπλικανών ο Τραμπ απολαμβάνει υψηλότερη αποδοχή απ’ ό,τι την ίδια περίοδο κατά την πρώτη θητεία του.

Ήτοι ο ο Τραμπ μπορεί να εμφανίζει την ίδια δυναμική που τον βοήθησε να κερδίσει τον Μπάιντεν στις δημοσκοπήσεις στις αρχές του 2024: η οικονομία μπορεί να είναι σταθερή, αλλά πολλοί Αμερικανοί δεν το νιώθουν στην τσέπη τους.

Ωστόσο, η ουσία είναι ότι μετά από έναν χρόνο στο Οβάλ Γραφείο, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θεωρούν τον Μπάιντεν καλύτερο από τον Τραμπ.

Η δημοσκόπηση των YouGov/Economist διεξήχθη από 13 έως 16 Φεβρουαρίου και συμμετείχαν 1.682 ενήλικοι πολίτες των ΗΠΑ. Από το δείγμα, 1.512 είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Το περιθώριο σφάλματος είναι ±3,1%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.