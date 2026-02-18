Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στη Γενεύη οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει τις τελευταίες ημέρες υπονοήσει δύο φορές ότι εναπόκειται στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι η επιτυχία των διαπραγματεύσεων, σημειώνει το Reuters.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αδικαιολόγητη πίεση πάνω του για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε συνέντευξη στον αμερικανικό ιστότοπο Axios, ο Ζελένσκι φέρεται να είπε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Τραμπ να καλεί δημόσια την Ουκρανία -και όχι τη Ρωσία- να κάνει παραχωρήσεις στους όρους διαπραγμάτευσης ενός ειρηνευτικού σχεδίου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οποιοδήποτε σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς θα απορριφθεί από τους Ουκρανούς εάν τεθεί σε δημοψήφισμα.

«Ελπίζω να είναι απλώς τακτική του και όχι η απόφασή του», φέρεται να είπε ο Ζελένσκι στη συνέντευξη, σύμφωνα με το Axios.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε ξανά τον Τραμπ για τις ειρηνευτικές του προσπάθειες και είπε ότι οι συνομιλίες του με τους κορυφαίους Αμερικανούς διαπραγματευτές, τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ, δεν περιλάμβαναν το ίδιο είδος πίεσης.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι «η Ουκρανία καλύτερα να προσέλθει γρήγορα στο τραπέζι. Αυτό μόνο έχω να σας πω».

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, δήλωσε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης επικεντρώθηκαν σε «πρακτικά ζητήματα και τη μηχανική πιθανών αποφάσεων», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ρώσοι αξιωματούχοι δεν έκαναν σχόλια για τις συνομιλίες.

Ωστόσο, ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν πηγή που είπε ότι οι συνομιλίες ήταν «πολύ τεταμένες» και διήρκεσαν έξι ώρες σε διαφορετικά διμερή και τριμερή σχήματα.

Πριν αρχίσουν οι συνομιλίες, ο Ουμέροφ υποβάθμισε τις προσδοκίες για σημαντική πρόοδο στη Γενεύη, λέγοντας ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία εργαζόταν «χωρίς υπερβολικές προσδοκίες».

Νωρίς την Τετάρτη, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι προσπάθειες του Τραμπ να φέρει τη Ρωσία και την Ουκρανία στο τραπέζι αποδίδουν καρπούς.

«Η επιτυχία του προέδρου Τραμπ στο να φέρει και τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου σε διαπραγματεύσεις, έχει επιφέρει ουσιαστική πρόοδο και είμαστε υπερήφανοι που εργαζόμαστε υπό την ηγεσία του για να σταματήσει η αιματοχυσία σε αυτή την τρομερή σύγκρουση», έγραψε στο X. «Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενημερώσουν τους αντίστοιχους ηγέτες τους και να συνεχίσουν να εργάζονται προς μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.