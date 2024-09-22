Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ «αρχίζει να αισθάνεται κάποιες από τις δυνατότητές μας»

«Η Χεζμπολάχ έχει αρχίσει να αισθάνεται κάποιες από τις δυνατότητες των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων… και βλέπουμε τα αποτελέσματα», είπε ο Γκάλαντ κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησής του στην αίθουσα διοίκησης και ελέγχου της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας το πρωί της Κυριακής.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον της λιβανέζικης τρομοκρατικής ομάδας όπως την αποκάλεσε προκειμένου να επιτρέψει στους εκτοπισμένους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

«Αυτές οι κινήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου θα επιστρέψουμε με ασφάλεια τους κατοίκους του βορρά στα σπίτια τους. Αυτός είναι ο στόχος, αυτή είναι η αποστολή και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τον πετύχουμε», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

