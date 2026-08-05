Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, που «θα μπορούσαν να έχουν σώσει ζωές» την περασμένη νύκτα, όταν 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ρωσικούς πυραύλους.

«Συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσαν να έχουν σώσει τη ζωή όσων σκοτώθηκαν σήμερα. Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να αντιληφθούν ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοσή τους ή η διστακτικότητα για την προμήθεια τέτοιων αντιβαλλιστικών συστημάτων οδηγούν σε τέτοιες ανθρώπινες απώλειες», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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