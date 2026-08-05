Κίνα: Εμπορικός «πόλεμος» με τις ΗΠΑ – Περιορισμοί σε εξαγωγές για drones και «μαύρη λίστα» αμερικανικών εταιρειών

Η Κίνα «σηκώνει το γάντι» απέναντι στις εμπορικές και τεχνολογικές κυρώσεις εναντίον της από τις ΗΠΑ, ανακοινώνοντας μία σειρά αντιποίνων μετά τις τελευταία αμερικανικά εμπορικά μέτρα που επικαλούνται λόγους εθνικής ασφάλειας και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου γνωστοποίησε την επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στις εξαγωγές εξαρτημάτων και τεχνολογιών που σχετίζονται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προς τις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα πρόσθεσε έξι αμερικανικές εταιρείες και οργανισμούς στη λίστα των οντοτήτων με τις οποίες απαγορεύεται κάθε επιχειρηματική συνεργασία εντός της κινεζικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το Πεκίνο, τα αντίμετρα αποτελούν απάντηση στις πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ να διευρύνει τους περιορισμούς στις κινεζικές εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας.

Στα τέλη Ιουλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτειναν τους περιορισμούς σε ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ κινεζικής κατασκευής, ενώ πρόσθεσαν δεκάδες κινεζικές επιχειρήσεις σε καταλόγους περιορισμών για λόγους εθνικής ασφάλειας και καταναγκαστικής εργασίας στη Σιντζιάνγκ.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στα drones

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι πλέον θα εφαρμόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προϊόντων «διπλής χρήσης» που σχετίζονται με τα drones, δηλαδή εξοπλισμού και τεχνολογιών που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για πολιτικές όσο και για στρατιωτικές εφαρμογές.

Κινέζοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι τα μέτρα δεν συνιστούν πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών, αλλά αυξάνουν σημαντικά τις απαιτήσεις αδειοδότησης και τον κρατικό έλεγχο για κάθε αποστολή προς αμερικανικές εταιρείες.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η απόφαση μπορεί να επηρεάσει την αμερικανική βιομηχανία drones, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κινεζικά εξαρτήματα, όπως κινητήρες, αισθητήρες, ηλεκτρονικά συστήματα και μπαταρίες.

«Μαύρη λίστα» για αμερικανικές εταιρείες

Παράλληλα, το Πεκίνο ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε έξι αμερικανικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων η εταιρεία βιοτεχνολογίας Applied DNA Sciences και η Stratum Reservoir.

Οι κινεζικές αρχές απαγόρευσαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κίνα να πραγματοποιούν συναλλαγές, επενδύσεις ή οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η έναρξη ελέγχων εθνικής ασφάλειας στις εισαγωγές εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και σχετικού λογισμικού, καθώς και αλλαγές στη διαδικασία πιστοποίησης ορισμένων ηλεκτρονικών προϊόντων, περιορίζοντας τον ρόλο αμερικανικών οργανισμών πιστοποίησης.

Σκληρή γλώσσα από το Πεκίνο

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί την «εθνική ασφάλεια» ως πρόσχημα για να περιορίσει την ανάπτυξη κινεζικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

«Οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών πλήττουν σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα της Κίνας και παραβιάζουν το πνεύμα της διμερούς συνεργασίας», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου, προσθέτοντας ότι η κινεζική κυβέρνηση «δεν είχε άλλη επιλογή από το να λάβει τα αναγκαία αντίμετρα».

Κλιμάκωση του τεχνολογικού πολέμου

Κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Xinhua και η People's Daily, παρουσιάζουν τα νέα μέτρα ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής προστασίας των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού και της εθνικής ασφάλειας.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές τεχνολογίας, η απαγόρευση κινεζικών προϊόντων και οι συνεχείς κυρώσεις σε κινεζικές εταιρείες διαταράσσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής και επιταχύνουν τον οικονομικό κατακερματισμό.

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από προγραμματισμένες υψηλού επιπέδου επαφές μεταξύ των δύο χωρών, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για την πορεία των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα ανταλλαγή κυρώσεων δείχνει πως ο ανταγωνισμός ΗΠΑ-Κίνας έχει πλέον μεταφερθεί από τους δασμούς στον έλεγχο κρίσιμων τεχνολογιών, όπως τα drones, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και οι αλυσίδες εφοδιασμού προηγμένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.



Πηγή: skai.gr

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