Η «Οδύσσεια» του Διαμαντή Καραναστάση κατέκτησε την κορυφή του ελληνικού App Store

Στην κορυφή της κατηγορίας Entertainment του ελληνικού App Store «ανέβηκε», μέσα σε λίγες ημέρες από την κυκλοφορία της, η εφαρμογή «Οδύσσεια του Ομήρου – The Odyssey by Homer», την οποία υπογράφει ο σκηνοθέτης, δημιουργός και παραγωγός Διαμαντής Καραναστάσης.

Η εφαρμογή επιχειρεί να συστήσει το ομηρικό έπος στο σύγχρονο κοινό μέσα από μια νέα, διαδραστική μορφή, συνδυάζοντας τη λογοτεχνία, την αρχαία ελληνική μυθολογία και την τεχνολογία.

Μια δίγλωσση περιήγηση στον κόσμο του Οδυσσέα

Η «Οδύσσεια» είναι διαθέσιμη στα ελληνικά και στα αγγλικά και περιλαμβάνει επαγγελματική αφήγηση και στις δύο γλώσσες, πρωτότυπη μουσική του Σταύρου Γασπαράτου, καθώς και φυσικούς ήχους της Μεσογείου.

Σε κάθε σελίδα της εφαρμογής, ο χρήστης μπορεί να βρει ετυμολογικές, γλωσσικές και ιστορικές πληροφορίες, οι οποίες εμπλουτίζουν την αφήγηση και προσφέρουν πρόσθετο υλικό γύρω από τα πρόσωπα, τους τόπους και τους μύθους του έργου. Στόχος της παραγωγής είναι το αρχαίο κείμενο να παρουσιαστεί με έναν τρόπο προσιτό και σύγχρονο, χωρίς να χάνει τη λογοτεχνική και ιστορική του ταυτότητα.

Τα εικαστικά και η δημιουργική ομάδα

Πίσω από την εφαρμογή βρίσκεται μια ομάδα καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τεχνολογίας. Τα εικαστικά δημιούργησε ο Ηλίας Σούνας, έπειτα από μελέτη της αρχαίας ελληνικής τέχνης και αισθητικής, αποτέλεσμα ενός 2D κόσμου που αναπνέει αρχαιότητα χωρίς να είναι μουσειακός.

Τη δραματουργική επιμέλεια υπογράφει η Έλενα Τριανταφυλλοπούλου, ενώ την τεχνολογική ανάπτυξη ανέλαβε η Digital Innovations του Νίκου Πάχτα. Η παραγωγή και η συνολική δημιουργική επιμέλεια φέρουν την υπογραφή του Διαμαντή Καραναστάση.

Η «Οδύσσεια» ξανά στο παγκόσμιο προσκήνιο

Η κυκλοφορία της εφαρμογής συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η «Οδύσσεια» βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, με αφορμή και την κινηματογραφική μεταφορά του έργου από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η νέα αυτή κινηματογραφική προσέγγιση έχει στρέψει εκ νέου το ενδιαφέρον του κοινού προς το πρωτότυπο ομηρικό κείμενο, τους ήρωες και τους μύθους του, δημιουργώντας παράλληλα μεγαλύτερη ζήτηση για σύγχρονους τρόπους πρόσβασης στο έργο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εφαρμογή του Διαμαντή Καραναστάση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια ψηφιακή πύλη γνωριμίας με τον κόσμο του Οδυσσέα.

Ακολουθούν ακόμη 9 εφαρμογές

Η «Οδύσσεια» αποτελεί τη ναυαρχίδα μιας σειράς δέκα διαδραστικών εφαρμογών με αντικείμενο την αρχαία ελληνική γραμματεία και το δράμα, τις οποίες έχει αναπτύξει η Birigogo. Οι υπόλοιπες εφαρμογές της σειράς αναμένεται να αρχίσουν να διατίθενται το προσεχές διάστημα στα ψηφιακά καταστήματα.

Παράλληλα, προγραμματίζονται νέες γλωσσικές εκδόσεις στα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα κινεζικά και τα πορτογαλικά, οι οποίες θα προσφέρονται δωρεάν στους χρήστες μέσω ενημέρωσης της εφαρμογής.

Η εφαρμογή «Οδύσσεια του Ομήρου – The Odyssey by Homer» διατίθεται στο App Store, στο Google Play και μέσω της ιστοσελίδας της Birigogo, στην τιμή των 4,99 ευρώ. Δεν απαιτεί συνδρομή και δεν περιλαμβάνει πρόσθετες αγορές εντός της εφαρμογής.

Πηγή: skai.gr

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