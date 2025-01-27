Χιλή: Τουλάχιστον 6 νεκροί σε ναυάγιο τουριστικού σκάφους

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν τουριστικό σκάφος βυθίστηκε σε ποταμό της νότιας Χιλής, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες Κυριακή κοντά στην πόλη Οσόρνο, περίπου 5 χιλιόμετρα προτού το σκάφος φθάσει στον προορισμό του, στο λιμάνι της Μπαΐα Μάνσα.

Εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Χιλής ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως εντοπίστηκαν έξι νεκροί και εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη ενός επιβαίνοντα στο τουριστικό σκάφος.

«Στο σκάφος έπρεπε να επιβαίνουν 21 άνθρωποι, όχι 34», δήλωσε η εισαγγελέας Μαρία Ανχέλικα ντε Μιγκέλ στo τηλεοπτικό δίκτυο Chilevisión, υπογραμμίζοντας ότι «πολλοί δεν είχαν σωσίβια».

Ο καπετάνιος συνελήφθη από την αστυνομία και ανακρίνεται, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

