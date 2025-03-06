Ο Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο να περικόψει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ανησυχιών για την πρόσφατη θέρμανση των σχέσεων μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφέρει στο NBC, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Αρκετοί άλλοι μακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και της Σαουδικής Αραβίας, λέγεται ότι εξετάζουν τις αλλαγές στα πρωτόκολλα ανταλλαγής πληροφοριών.

Σύμφωνα με το The Times of Israel, μεταξύ των ανησυχιών που συμμερίζονται διάφοροι σύμμαχοι των ΗΠΑ είναι ο φόβος ότι θα μπορούσε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα σημαντικών ξένων περιουσιακών στοιχείων, και να τεθούν έτσι σε κίνδυνο, εν μέσω της συμφιλίωσης των ΗΠΑ με τη Ρωσία.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, το NBC λέει ότι οι συζητήσεις σχετικά με την πιθανή μείωση της ανταλλαγής πληροφοριών «συμβ ήδη», αλλά ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος αρνείται τους παραπάνω ισχυρισμούς λέγοντας στο NBC ότι «η συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάθε επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής κρίσιμων δεδομένων πληροφοριών, είναι τόσο ισχυρή και σταθερή όσο ποτέ».

Το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς απορρίπτουν ομοίως το ρεπορτάζ του NBC ενώ δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τη Νέα Ζηλανδία ή τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: skai.gr

