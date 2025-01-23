Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από το Λίβανο

Η Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο καθώς λήγει η περίοδος των 60 ημερών μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας ότι το λιβανέζικο κράτος θα πρέπει να πιέσει για εγγυήσεις για την αποχώρηση.
Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέφερε επίσης σε δήλωση της ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας δεν θα γίνει αποδεκτή.
