Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από το Λίβανο- Η Βηρυτός να πιέσει για εγγυήσεις

Το γεγονός ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από το Λίβανο, τονίζει σε νέα ανακοίνωση της η Χεζμπολάχ καθώς αναμένεται να ισχύσει η συμφωνία εκεχειρίας

Χεζμπολάχ: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από το Λίβανο

Η Χεζμπολάχ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο καθώς λήγει η περίοδος των 60 ημερών μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, προσθέτοντας ότι το λιβανέζικο κράτος θα πρέπει να πιέσει για εγγυήσεις για την αποχώρηση.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση ανέφερε επίσης σε δήλωση της ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας δεν θα γίνει αποδεκτή.
 

