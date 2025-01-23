Ο Τραμπ στερεί τη φύλαξη της Secret Service και από τον Μάικ Πομπέο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει την παροχή της φύλαξης από τη Secret Service, το ειδικό σώμα αρμόδιο για την προστασία του προέδρου, κορυφαίων πολιτικών και σημαντικών προσώπων, για τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο αλλά και του πρώην βοηθού του Μπράιαν Χουκ, οι οποίοι υπηρέτησαν στην πρώτη κυβέρνησή του, ανέφεραν την Πέμπτη οι New York Times.

Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν μπόρεσαν να σχολιάσουν αμέσως την σχετική έκθεση, η οποία επικαλείται ανώνυμες πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι απέσυρε την προστασία του πρώην συμβούλου του για την εθνική ασφάλεια, Τζον Μπόλτον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα χαρακτήρισε «ηλίθιο» τον άλλοτε Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του στον Λευκό Οίκο και γνωστοποίησε πως αποφάσισε να του στερήσει τη φύλαξη της Secret Service.

«Δεν μπορούμε να εγγυώμαστε την ασφάλεια ανθρώπων για το υπόλοιπο της ζωής τους. Γιατί να το κάνουμε;», διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αναφερόμενος στον Τζον Μπόλτον.

Πηγή: skai.gr

