Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί αναμένεται να παραστεί στη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στην Κωνσταντινούπολη το Σάββατο, δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών την Πέμπτη, την ώρα που συνεχίζει να μαίνεται πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η τουρκική πηγή ανέφερε ότι η ειδική σύνοδος του 51ου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του OIC αναμένεται να επικεντρωθεί στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, όπως αυτή στον πυρηνικό σταθμό Κοντάμπ στο Αράκ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στόχευσε έναν μερικώς κατασκευασμένο αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στην περιοχή, ο οποίος, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα μπορούσε να παράγει πλουτώνιο σε ποιότητας που απαιτείται για την κατασκευή όπλων.

Η Τουρκία έχει επικρίνει έντονα το Ισραήλ για τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειές του παράνομες και δήλωσε ότι το Ιράν αμύνεται νόμιμα.

Εγκαινιάζοντας τη διήμερη σύνοδο κορυφής, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναμένεται να καλέσει τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν απέναντι σε «αποσταθεροποιητικές ενέργειες» σε όλη την περιοχή, δήλωσε πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θα απευθύνει επίσης μήνυμα στη διάσκεψη.

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει 57 κράτη μέλη, λειτουργεί εδώ και καιρό ως πολιτικό και διπλωματικό φόρουμ για τις μουσουλμανικές χώρες.



