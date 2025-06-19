«Η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται στο χείλος της ύφεσης», προειδοποίησε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Οικονομίας, Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Η Ρωσία μείωσε αυτό το μήνα τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2022, μειώνοντας τα κόστη δανεισμού στο 20% από το 21%. Αλλά για μήνες οι επιχειρήσεις διαμαρτύρονταν για τα υψηλά επιτόκια που πνίγουν τις επενδύσεις και η οικονομική ανάπτυξη έχει αρχίσει να μειώνεται.

«Σύμφωνα με τους αριθμούς, υπάρχει μια αποθέρμανση, όμως όλα τα στοιχεία μας αφορούν προηγούμενες χρονικές περιόδους», δήλωσε ο Ρεσέτνικοφ.

«Σύμφωνα με το αίσθημα που επικρατεί σήμερα στις επιχειρήσεις και σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς δείκτες, είμαστε ήδη, μου φαίνεται, στο χείλος της ύφεσης. Στο χείλος», πρόσθεσε.

Στην ίδια σύνοδο, η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας Ελβίρα Ναμπιουλίνα δήλωσε ότι η τρέχουσα επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ είναι «μια διέξοδος στην υπερθέρμανση».

Ο Αλεξάντρ Βεντιάχιν, πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης ρωσικής τράπεζας Sberbank, δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε συνέντευξη στο Ρόιτερς ότι η σφιχτή νομισματική πολιτική δημιουργεί κινδύνους υπερβολικής αποθέρμανσης και πρόσθεσε ότι πολύ χαμηλότερα επιτόκια 12% με 14% θα ήταν αποδεκτά ώστε να επαναληφθεί ο επενδυτικός δανεισμός.

Σύμφωνα με τον Βεντιάχιν, «υπάρχει κίνδυνος να αποθερμανθεί υπερβολικά η οικονομία και να μην μπορέσουμε να ανακάμψουμε και η περαιτέρω ανάπτυξη ενδέχεται να είναι χαμηλή».

Πηγή: skai.gr

