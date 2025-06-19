ΥΠΕΞ Ιράν: Ο ΔΟΑΕ είναι συνένοχος στον πόλεμος του Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) Ραφαέλ Γκρόσι και τον οργανισμό ότι είναι συνένοχοι στη συνεχιζόμενη σύγκρουση, λέγοντας ότι η «προκατειλημμένη» αναφορά τους σχετικά με τις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν χρησιμοποιήθηκε ως «πρόσχημα» για να επιτεθεί το Ισραήλ.

Απαντώντας στο πρόσφατο σχόλιο του Γκρόσι ότι ο οργανισμός δεν έχει αδιάσειστα στοιχεία ότι το Ιράν αναπτύσσει ενεργά πυρηνικά όπλα, ο Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ δήλωσε: «Είναι πολύ αργά».

«Αποκρύψατε αυτήν την αλήθεια στην απολύτως προκατειλημμένη έκθεσή σας, η οποία [εργαλειοποιήθηκε] από τους E3/ΗΠΑ [Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ] για να συνταχθεί ένα ψήφισμα με τον αβάσιμο ισχυρισμό περί "μη συμμόρφωσης"», έγραψε ο Μπαγκέι στην πλατφόρμα X.

«Το ίδιο ψήφισμα χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια, ως έσχατη πρόφαση, από ένα γενοκτονικό, πολεμοχαρές καθεστώς για να διεξάγει επιθετικό πόλεμο κατά του Ιράν και να εξαπολύσει μια παράνομη επίθεση στις ειρηνικές πυρηνικές μας εγκαταστάσεις», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Γνωρίζετε πόσοι αθώοι Ιρανοί έχουν σκοτωθεί/ακρωτηριαστεί ως αποτέλεσμα αυτού του εγκληματικού πολέμου;», ρώτησε και πρόσθεσε: «Οι παραπλανητικές αφηγήσεις έχουν τρομερές συνέπειες, κύριε Γκρόσι, και απαιτούν λογοδοσία».

«Προδώσατε το καθεστώς μη διάδοσης. Κάνατε τον ΔΟΑΕ εταίρο σε αυτόν τον άδικο πόλεμο επιθετικότητας».

DG @rafaelmgrossi:“We did not have any evidence of a systematic effort [by Iran] to move into a nuclear weapon.”

This is too late, Mr. Grossi: you obscured this truth in your absolutely biased report that was instrumentalize by E3/U.S. to craft a resolution with baseless… pic.twitter.com/A2cQcyqiFy — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 19, 2025

Πηγή: skai.gr

