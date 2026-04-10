Η Χεζμπολάχ προτρέπει την κυβέρνηση του Λιβάνου να απόσχει από απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, μετά τον θάνατο 13 μελών του προσωπικού ασφαλείας του Λιβάνου στη Ναμπατίγια την Παρασκευή.

«Καλούμε τις αρχές να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο της οδού των παραχωρήσεων προς έναν εχθρό που δεν καταλαβαίνει τίποτα άλλο εκτός από τη βία, και να επιστρέψουν στη φυσική τους θέση δίπλα στον λαό τους και την αντίστασή του», ανέφερε η σιιτική μαχητική οργάνωση σε δήλωσή της στο Telegram.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Λίβανος έχει υποβάλει «επανειλημμένα» αιτήματα για διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργικό του συμβούλιο να ξεκινήσει «απευθείας» συνομιλίες με τον Λίβανο με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων με το Ισραήλ «το συντομότερο δυνατό».

Εν τω μεταξύ, Λιβανέζος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι δεν θα υπάρξουν «διαπραγματεύσεις υπό το κράτος πυρών» και ότι δεν έχουν ενημερωθεί επίσημα για οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Οι πρώτες ημέρες της εκεχειρίας με το Ιράν ήταν οι πιο πολύνεκρες που έχουν καταγραφεί στον Λίβανο από τον Σεπτέμβριο του 2024, με τουλάχιστον 357 νεκρούς και τουλάχιστον 1.223 τραυματίες από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

