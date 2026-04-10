Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γκαλιμπάφ: Εκεχειρία στον Λίβανο και αποδέσμευση ιρανικών assets για να πάμε σε διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου τόνισε τα βήματα αυτά αποτελούσαν μέρος των δεσμεύσεων και ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν έως ότου εκπληρωθούν

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε την Παρασκευή ότι δύο δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως -η εκεχειρία στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν- πρέπει να εκπληρωθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι τα βήματα αυτά αποτελούσαν μέρος των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί μεταξύ των πλευρών και προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν έως ότου εκπληρωθούν, εν μέσω κλιμακούμενων διαφωνιών σχετικά με τους όρους της εκεχειρίας και της συνεχιζόμενης εχθροπραξίας στον Λίβανο.

«Δύο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν αμοιβαία μεταξύ των πλευρών δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί: η εκεχειρία στον Λίβανο και η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να εκπληρωθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», έγραψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
5 0 Bookmark