Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε την Παρασκευή ότι δύο δεσμεύσεις που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως -η εκεχειρία στον Λίβανο και η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν- πρέπει να εκπληρωθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στο X την Παρασκευή, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι τα βήματα αυτά αποτελούσαν μέρος των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί μεταξύ των πλευρών και προειδοποίησε ότι οι συνομιλίες δεν θα αρχίσουν έως ότου εκπληρωθούν, εν μέσω κλιμακούμενων διαφωνιών σχετικά με τους όρους της εκεχειρίας και της συνεχιζόμενης εχθροπραξίας στον Λίβανο.

«Δύο από τα μέτρα που συμφωνήθηκαν αμοιβαία μεταξύ των πλευρών δεν έχουν ακόμα εκπληρωθεί: η εκεχειρία στον Λίβανο και η απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτά τα δύο ζητήματα πρέπει να εκπληρωθούν πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις», έγραψε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Two of the measures mutually agreed upon between the parties have yet to be implemented: a ceasefire in Lebanon and the release of Iran’s blocked assets prior to the commencement of negotiations.



These two matters must be fulfilled before negotiations begin. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 10, 2026

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

