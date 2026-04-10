Σάντσεθ: «Ηθικό πρότυπο» για την ΕΕ η Ισπανία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προέτρεψε την Παρασκευή την Ευρώπη να «κάνει μεγάλα όνειρα» και όχι μόνο να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά να γίνει ο ηθικός ηγέτης σε έναν ολοένα και πιο ταραγμένο κόσμο.

«Η πρόκληση της Ευρώπης δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ασφάλειας και άμυνάς της, αλλά και να επανεξοπλιστεί ηθικά, ώστε να μπορεί να συμβάλει σε μια σταθερή και ειρηνική ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Σάντσεθ στο φόρουμ European Pulse του Politico στη Βαρκελώνη.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει τη διεθνή συνεργασία, η Ευρώπη έχει την υποχρέωση να βγει μπροστά για να καλύψει αυτό το κενό. Και σε αυτό το πλαίσιο, η Ισπανία αυτοπροβάλλεται ως ο ηγέτης που θα πρέπει να ακολουθήσει η υπόλοιπη ΕΕ.

«Υπάρχουν στοιχεία του ισπανικού μοντέλου που λειτουργούν: είναι δυνατόν να αναπτυχθείς και να δημιουργήσεις σταθερή απασχόληση, να διανείμεις τον πλούτο και επίσης να προστατεύσεις το περιβάλλον χωρίς να θυσιάσεις το ένα προς όφελος του άλλου», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι, από τότε που προσχώρησε στο ευρωπαϊκό μπλοκ πριν από τέσσερις δεκαετίες, η Ισπανία δεν έγινε μόνο μια εδραιωμένη δημοκρατία με μια αναπτυσσόμενη οικονομία, αλλά και πρωτοπόρος σε τομείς όπως η ενέργεια και το κλίμα. Επέδειξε ως παράδειγμα τη μαζική ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τη Μαδρίτη: παράγοντας σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της Ισπανίας, η χώρα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής να πληγεί από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Καλώντας το μπλοκ να θωρακίσει την άμυνά του με κοινά έργα, όπως η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού στρατού, ο Ισπανός ηγέτης είπε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει σταθερές ηθικές θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, ο Σάντσεθ είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι Βρυξέλλες να αναστείλουν τη συμφωνία συνεργασίας τους με το Ισραήλ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την «κατάφωρη» περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου.

«Είναι ωραίο να είσαι Ευρωπαίος»

Ο Σάντσεθ είναι ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές της Ευρώπης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα και τον Λίβανο. Έχει επίσης συγκρουστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και αντιτάχθηκε σθεναρά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

«Οι πολίτες της Ευρώπης δεν θέλουν οι ηγέτες τους να κοιτάζουν από την άλλη πλευρά, να είναι απορροφημένοι στον εαυτό τους», είπε. «Θέλουν να συμμετέχουν στην εξεύρεση λύσεων για τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα».

Ο Σάντσεθ δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να αισθάνεται μεγαλύτερη περηφάνια για τα επιτεύγματά της και απέκρουσε τα ακροδεξιά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που υποστηρίζουν ότι το μπλοκ «έχει χάσει την επαφή του ή μένει πίσω».

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει την καλύτερη ποιότητα ζωής στον κόσμο, το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, τον μεγαλύτερο αριθμό δημοκρατικών κυβερνήσεων, τα πιο ισχυρά περιβαλλοντικά πρότυπα και τους ασφαλέστερους δρόμους.

«Αρκεί να ταξιδέψετε έξω από την Ευρώπη για να καταλάβετε πραγματικά τι εννοώ», είπε. «Είναι ωραίο να είσαι Ευρωπαίος».

Ο Σάντσεθ είπε ότι η Ευρώπη αξίζει να είναι περήφανη για τα επιτεύγματά της, αλλά παραδέχτηκε ότι «έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει». Κάλεσε την ΕΕ να διαθέσει μεγαλύτερο μερίδιο του επταετούς προϋπολογισμού του μπλοκ σε κοινωνικές δαπάνες και η Ευρώπη να παραμείνει ανοιχτή στο «εμπόριο, το ταλέντο και τις ιδέες».

Προσωπικότητες όπως ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ηγέτης του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος, τάσσονται σθεναρά κατά του σχεδίου της κυβέρνησης να νομιμοποιήσει περισσότερους από 500.000 μετανάστες χωρίς έγγραφα.

«Η Ισπανία εξάγει ένα πρόβλημα μετανάστευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Φεϊχόο κατά τη διάρκεια της δικής του ομιλίας στο κοινό στη Βαρκελώνη, ζητώντας μια «Ισπανία, και άρα Ευρώπη, που θα ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων μας».

Αλλά κατά τη διάρκεια της δικής του ομιλίας, ο Σάντσεθ αντέδρασε, λέγοντας ότι η «νόμιμη, ασφαλής και ομαλή μετανάστευση» είναι το κλειδί εάν η ΕΕ θέλει να «αδράξει τις ευκαιρίες και να διαχειριστεί καλύτερα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει».

Ο Σάντσεθ κάλεσε περαιτέρω το μπλοκ να δράσει με τόλμη.

«Έχουμε τους πόρους, τους θεσμούς, το ταλέντο, τις αρχές, τις αξίες», είπε. «Το μόνο που μας λείπει είναι η τόλμη να φανταστούμε πόσο μακριά θα μπορούσαμε να φτάσουμε ή πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε μαζί».

Πηγή: skai.gr

