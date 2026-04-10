Η ισραηλινή στρατιωτική επίθεση που στοχεύει την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη Χεζμπολάχ έχει αναδειχθεί σε κρίσιμο σημείο διαμάχης σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της πόλης Ασντόντ στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Η οργάνωση έκανε λόγο για τρεις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, λέγοντας πως εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία θα «αρχίσει το πιστολίδι». Από πλευράς τους, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως θα «εκπληρώσουν το καθήκον τους και θα απαντήσουν» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ επιθυμεί απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν εκεχειρία. Λιβανέζοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η Βηρυτός δεν έχει λάβει επίσημη πρόσκληση για συνομιλίες, με έναν από αυτούς να επιμένει ότι δεν θα υπάρξουν «διαπραγματεύσεις υπό πυρά».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να μην επιβάλει τέλη σε πετρελαιοφόρα στην κεντρική ναυτιλιακή οδό. Το Αμπού Ντάμπι δήλωσε ότι το στενό «δεν είναι ανοιχτό» καθώς λίγα πλοία το διασχίζουν.

Αμερικανική αντιπροσωπεία προετοιμάζεται για συνομιλίες στο Πακιστάν αυτό το Σαββατοκύριακο σχετικά με μια πιθανή μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν, που έχει αναλάβει τον κρίσιμο ρόλο του διαμεσολαβητή στις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, επικρίνει το Ισραήλ, σημειώνοντας ότι οι ενέργειές του υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «λάβει επείγοντα και συγκεκριμένα μέτρα» για να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις

