Κογκρέσο: Θα πραγματοποιηθούν ακροάσεις με θύματα του Έπσταϊν

Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, δήλωσε την Παρασκευή ότι συμφωνεί με το κάλεσμα της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ για τη διεξαγωγή ακροάσεων στο Κογκρέσο με τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα πραγματοποιήσουμε ακροάσεις».

Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δημόσιες ακροάσεις είναι απαραίτητες ώστε τα θύματα του Έπσταϊν να πουν τις ιστορίες τους υπό όρκο, αυξάνοντας την προοπτική περαιτέρω δημοσιότητας σε ένα θέμα που ο πρόεδρος επιθυμεί να κλείσει.

«Συμφωνώ με την πρώτη κυρία και εκτιμώ όσα είπε. Θα πραγματοποιήσουμε ακροάσεις», δήλωσε ο Κόμερ στην εκπομπή «America Reports» του Fox News.

Ο Κόμερ ανέφερε ότι οι δικηγόροι της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τα θύματα του Έπσταϊν. Είπε ότι ορισμένα θύματα είναι πρόθυμα να προσέλθουν, ενώ άλλα όχι.

«Πάντα σχεδιάζαμε να κάνουμε μια ακρόαση με τα θύματα του Έπσταϊν μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις, οπότε έχουμε ακόμα μερικούς άνδρες υψηλού προφίλ που πρόκειται να προσέλθουν», είπε ο Κόμερ.

Ο Έπσταϊν βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων τους τελευταίους μήνες, αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με τον εκλιπόντα χρηματιστή, ο οποίος αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εμπορία ανηλίκων όταν πέθανε στη φυλακή, σε θάνατο που χαρακτηρίστηκε ως αυτοκτονία.

Περισσότερα από 1.200 θύματα του Έπσταϊν ταυτοποιήθηκαν σε έγγραφα που δημοσιοποιούνται σταδιακά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ από τα τέλη του 2025.

Στις σπάνιες δηλώσεις της την Πέμπτη, οι οποίες επανέφεραν το θέμα Έπσταϊν στο προσκήνιο αφού ο σύζυγός της είχε επιδιώξει να το αφήσει πίσω του, η πρώτη κυρία αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον Έπσταϊν και δήλωσε ότι δεν ήταν ένα από τα θύματά του.

Πηγή: skai.gr

