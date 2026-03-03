Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απειλές Χεζμπολάχ: «Αν ο εχθρός θέλει ανοιχτό πόλεμο, ας είναι» - Εντολές εκκένωσης για δεκάδες πόλεις στον Λίβανο

Ο πρόεδρος του Λιβάνου επισήμανε ότι η απόφαση της χώρας να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ είναι «κυριαρχική και τελική»  

UPDATE: 12:17
IDF

Αν ο εχθρός θέλει ανοιχτό πόλεμο, ας είναι ανοιχτός πόλεμος, διεμήνυσε την Τρίτη αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, την ώρα που οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις στα νότια της χώρας. 

Στη σκιά των νέων χερσαίων επιχειρήσεων των IDF στον νότο, ο πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν επισήμανε πάντως ότι η απόφαση της χώρας να απαγορεύσει τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ είναι «κυριαρχική και τελική».

Ο λιβανικός στρατός έχει αποσυρθεί από αρκετές συνοριακές θέσεις στο νότο, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή. Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους δεκάδων πόλεων του νότιου Λιβάνου. 

Επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός, παράλληλα με τη δραστηριότητα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Βρυχώμενος Λέων».

Ήδη, στρατεύματα έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία κοντά στη συνοριακή περιοχή, στο πλαίσιο ενισχυμένης προωθημένης αμυντικής επιχείρησης, όπως ανακοίνωσαν οι IDF, πραγματοποιώντας στοχευμένα πλήγματα κατά τρομοκρατικών υποδομών της Χεζμπολάχ, με στόχο την εξάλειψη απειλών και την αποτροπή προσπαθειών διείσδυσης σε ισραηλινό έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επιτέθηκε στο Ισραήλ εκ νέου προκειμένου να στηρίξει το ιρανικό καθεστώς και θα υποστεί τις συνέπειες των πράξεών της.

«Χθες, η Χεζμπολάχ επέλεξε να ενταχθεί στο ιρανικό καθεστώς στον τρομοκρατικό αγώνα τους εναντίον του Ισραήλ. Σήμερα, έχουν αρχίσει να βλέπουν τις συνέπειες» δήλωσε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των IDF.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Λίβανος Χεζμπολάχ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark