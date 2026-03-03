Φιντάν: Γίνονται προσπάθειες να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Το Ισραήλ δεν θέλει να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA, σχολίασε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, ο οποίος πρόσθεσε ότι γίνονται προσπάθειες για να γίνει άρση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ δεν θέλει οι γειτονικές χώρες να αποκτήσουν ορισμένες δυνατότητες. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Ας δούμε αν αυτοί οι αγώνες θα συνεχιστούν. Ο καθένας θα παίξει τα χαρτιά του με κάποιο τρόπο. Καταβάλλονται προσπάθειες για να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα από την CAATSA πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουμε κάνει πολιτικά βήματα. Θα δούμε» σημείωσε ο Φιντάν.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όπως γνωρίζετε, οι Ευρωπαίοι έχουν προχωρήσει περισσότερο στον τομέα των προηγμένων αμυντικών βιομηχανιών, όπως το SAFE. Θέλουν να γίνουν πιο ανεξάρτητοι από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη ή σχέδιο για να γίνει κάτι εκτός του ΝΑΤΟ, χωρίς δυνάμεις του ΝΑΤΟ, χρησιμοποιώντας τις ίδιες τις δυνάμεις της Ευρώπης. Υπάρχουν έρευνες, συζητήσεις. Παρακολουθούμε στενά αυτές τις συζητήσεις. Όπου είναι απαραίτητο, εμείς και οι διπλωμάτες μας παρεμβαίνουμε. Η θέση μας, η στάση του προέδρου, είναι η εξής: Εάν πρόκειται να υπάρξει ένας σχηματισμός στη γειτονιά μας, είμαστε όλοι έτοιμοι να συμμετάσχουμε μαζί».

Αναφερόμενος στην Κύπρο σχολίασε: «Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για τη 'Βόρεια Κύπρο' αυτή τη στιγμή. Πιστεύω επίσης ότι ο κίνδυνος στο Νότο (Κυπριακή Δημοκρατία) είναι περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Μπορεί να μην υπάρχει μεγάλη απειλή για τις πολιτικές εγκαταστάσεις».

Για την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως «αν και δεν το δηλώνουν επίσημα, υπάρχουν ορισμένοι ισχυρισμοί ότι οι γειτονικές χώρες (στον Κόλπο) ανταποδίδουν το Ιράν. Έχουμε ακούσει κι εμείς αυτούς τους ισχυρισμούς. Αυτό μπορεί κάλλιστα να είναι αλήθεια».

Σε ερώτηση αν βλέπει κίνδυνο οι επιθέσεις του Ιράν να κατευθυνθούν και στην Τουρκία απάντησε: «Μιλώντας ανεξάρτητα από το ζήτημα του Ιράν, η Τουρκία θα προστατεύει πάντα τον εαυτό της. Έχουμε και τη βούληση και την ικανότητα να το κάνουμε».

Ερωτηθείς αν υπάρχει προσφυγικό κύμα Ιρανών προς την Τουρκία απάντησε αρνητικά, επειδή όπως είπε το Ιράν απαγορεύει στους πολίτες του να εγκαταλείψουν τη χώρα.

