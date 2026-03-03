Ρεπορτάζ του σαουδαραβικού πρακτορείου al-Arabiya αναφέρει ότι πράκτορες των ισραηλινών ειδικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων πρακτόρων της υπηρεσίας πληροφοριών της Μοσάντ, επιχείρησαν σε ιρανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Το ρεπορτάζ δεν παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την υποτιθέμενη επιχείρηση, προσθέτει μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη διάσταση στην εν εξελίξει επιχείρηση «Roaring Lion» (Βρυχώμενος Λέων).



Ενώ μέχρι τώρα η σύρραξη εξελισσόταν κυρίως μέσω αέρος με μαζικούς βομβαρδισμούς από F-35, B-21 Raider και MQ-9 Reaper, η πληροφορία για δράση χερσαίων ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων της Μοσάντ εντός του ιρανικού εδάφους υποδηλώνει μια προσπάθεια «χειρουργικής» εξόντωσης των υπολειμμάτων της- ήδη «αποκεφαλισμένης»- ιρανικής ηγεσίας.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ



Εξάλλου, σύμφωνα με τους Financial Times η Μοσάντ είχε χακάρει όλες τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη εδώ και χρόνια, με τους Ισραηλινούς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο όλες τις διαδρομές που ακολουθούσαν οι σωματοφύλακες υψηλά ιστάμενων Ιρανών αξιωματούχων



Η πολυετής αυτή συλλογή πληροφοριών βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για τη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Αυτή η πηγή δεδομένων δεν ήταν, ωστόσο, η μόνη μέθοδος που χρησιμοποίησαν το Ισραήλ και η CIA για να προσδιορίσουν ακριβώς πότε ο 86χρονος Χαμενεΐ θα βρισκόταν στο γραφείο του, το Σάββατο, και ποιοι θα τον συνόδευαν. Το Ισραήλ κατάφερε να χακάρει 12 πύργους τηλεφωνίας, κάνοντάς τους να φαίνονται σαν να είναι κατειλημμένοι όταν καλούνταν, και αποτρέποντας τη φρουρά του Χαμενεΐ από το να λάβει πιθανά προειδοποιητικά σήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.