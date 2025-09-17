Με την ισραηλινή χερσαία επιχείρηση κατάληψης της Πόλης της Γάζας να είναι από εχθές σε εξέλιξη, οι οικογένειες των ομήρων φοβούνται πιο πολύ από ποτέ για τις ζωές των συγγενών τους.

Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 48 ομήρους στη Γάζα, από τους οποίους οι 20 πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. Κάποιοι από αυτούς κρατούνται στην Πόλη της Γάζας και πολλοί αναλυτές και αξιωματούχοι έχουν εκφράσει φόβους ότι η ζωή τους πλέον κινδυνεύει σοβαρά από την ισραηλινή επίθεση.

Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου, πριν τη χερσαία επιχείρηση, οι όμηροι κρατούνταν σε τούνελ. Τώρα, η Χαμάς έχει μετακινήσει μερικούς - ή και όλους - τους ομήρους, σε σκηνές και σπίτια σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να εμποδίσει τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει επιχειρήσεις εναντίον τους - να τους χρησιμοποιήσει δηλαδή ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Αν βλάψουν μία τρίχα από το κεφάλι έστω και ενός ομήρου, θα τους κυνηγήσουμε με μεγαλύτερη ισχύ μέχρι το τέλος της ζωής τους – και αυτό το τέλος θα έρθει πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουν», δήλωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παράλληλα και ο σύμμαχός του, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι «θα πληρώσει ακριβά» αν χρησιμοποιήσει τους ομήρους σαν ανθρώπινες ασπίδες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η χερσαία επίθεση στην Πόλη της Γάζας θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» για να ολοκληρωθεί και στο διάστημα αυτό οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι όμηροι θα μειωθούν δραματικά.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των ομήρων και χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία και έξω από το γραφείο του.

Οι συγγενείς ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα έξω από το σπίτι του πρωθυπουργού και θα κοιμούνται εκεί σε σκηνές καθώς κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι επιλέγει να «θυσιάσει τους ομήρους για πολιτικές σκοπιμότητες».

Πηγή: skai.gr

