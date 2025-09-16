Λογαριασμός
Βίντεο: Η Πόλη της Γάζας πριν τον πόλεμο και σήμερα - Εικόνες από την χερσαία επίθεση του Ισραήλ

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη νύχτα τη χερσαία επίθεση για την κατάληψη της ισοπεδωμένης πλέον Πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

gaza

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ξεκίνησαν τη νύχτα τη χερσαία επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, αφού τις προηγούμενες ημέρες είχαν βομβαρδίσει και ισοπεδώσει τα περισσότερα κτίρια, τρέποντας σε φυγή δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. 

Τον Αύγουστο, το Ισραήλ ενέκρινε σχέδιο για την κατάληψη και την κατοχή της πόλης, η οποία, όπως είπε, είναι ένα από τα τελευταία εναπομείναντα προπύργια της Χαμάς.

Η χερσαία εισβολή ξεκίνησε από τα περίχωρα της πόλης της Γάζας και, όπως δήλωσε στο CNN ισραηλινός αξιωματούχος, θα είναι αρχικά «σταδιακή».

gaza

Μέχρι τη Δευτέρα, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300.000 κάτοικοι της Γάζας είχαν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας κατευθυνόμενοι νότια, αλλά περίπου 700.000 παρέμεναν.

Πριν τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς το 2023, ήταν η Γάζα ήταν η μεγαλύτερη πόλη στον θύλακα - και μερικώς αναγνωρισμένο κράτος της Παλαιστίνης με πληθυσμό 590.481 κατοίκους (απογραφή του 2017).

Η Πόλη της Γάζας έσφυζε από ζωή και είχε μακραίωνη ιστορία - από τα διάφορα αρχαιολογικά ευρήματα, η πόλη φέρεται να κατοικείται περισσότερο από τρεις συνεχείς χιλιετίες. 

Στα ερείπιά της, εκτός από ανθρώπινες ζωές, έχουν χαθεί πλέον και ιστορικά μνημεία. Οι περισσότερες κατασκευές χρονολογούνται από την εποχή των Μαμελούκων και της Οθωμανικής περιόδου, και μερικές χτίστηκαν πάνω από προηγούμενες κατασκευές. 

«Η πόλη φλέγεται» 

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη χερσαία εισβολή στην πόλη της Γάζας, όπως δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο CNN και άλλα μέσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 

Παλαιστίνιοι αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης. Πρόκειται για σκηνές που όπως λένε δεν έχουν δει εδώ και πιθανώς δύο χρόνια.

Από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας του Ισραέλ Κατς υποστήριξε ότι τα στρατεύματα «μάχονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

«Η πόλη της Γάζα φλέγεται. Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας χτυπά τις τρομοκρατικές υποδομές με σιδερένια γροθιά», αναφέρει.

«Δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα κάνουμε πίσω, μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή», προσθέτει.

