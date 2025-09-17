Νέες λεπτομέρειες για τον 22χρονο Τάιλερ Ρόμπινσον ο οποίος πυροβόλησε τον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έρχονται στην επιφάνεια, συμπεριλαμβανομένων γραπτών μηνυμάτων στα οποία φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, αποκάλυψαν οι εισαγγελείς της Γιούτα.

«Έχω χορτάσει το μίσος του», είπε ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον στον συγκάτοικό του και σύντροφό του όταν ρωτήθηκε γιατί διέπραξε τη δολοφονία, σύμφωνα με νέα απομαγνητοφωνημένα μηνύματα που έρχονται στην επιφάνεια και που αποδίδονται στον ύποπτο.

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς, δήλωσαν οι εισαγγελείς, ο Ρόμπινσον έστειλε ένα μήνυμα στον συγκάτοικό του λέγοντας «άσε αυτό που κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου». Ο συγκάτοικος, τον οποίο οι αξιωματούχοι περιέγραψαν επίσης ως τον ρομαντικό σύντροφο του Ρόμπινσον και σε φάση μετάβασης από άνδρα σε γυναίκα, βρήκε ένα σημείωμα από τον Ρόμπινσον που έγραφε: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω».

Ο συγκάτοικος ρώτησε στη συνέχεια τον Ρόμπινσον σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Δεν ήσουν εσύ που το έκανες σωστά;;;» Ο Ρόμπινσον απάντησε: «Είμαι, λυπάμαι».

Όταν ο συγκάτοικος ρώτησε γιατί πυροβόλησε τον Κερκ, ο Ρόμπινσον απάντησε: «Έχω χορτάσει το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορεί να ξεπεραστεί με διαπραγμάτευση». Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση για περισσότερο από μία εβδομάδα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Σε μεταγενέστερα μηνύματα, ο Ρόμπινσον είπε ότι εύχεται να είχε γυρίσει πίσω και να είχε αρπάξει το τουφέκι που άφησε σε έναν θάμνο αμέσως μετά τη δολοφονία, σημειώνοντας ότι ανήκε στον παππού του.

«Ανησυχώ τι θα έκανε ο γέρος μου αν δεν έφερνα πίσω το τουφέκι του παππού», έγραψε. «Ίσως χρειαστεί να το εγκαταλείψω και ελπίζω ότι δεν θα βρουν αποτυπώματα».

Το DNA που βρέθηκε στη σκανδάλη του φερόμενου ως φονικού όπλου συνδέθηκε με τον Ρόμπινσον, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Ο Ρόμπινσον, τριτοετής φοιτητής παραδόθηκε την επόμενη μέρα, αφού οι γονείς του είδαν εικόνες του δράστη και τον αντιμετώπισαν, σύμφωνα με τα αρχεία. Ο Ρόμπινσον υπαινίχθηκε ότι ήθελε να αυτοκτονήσει, αλλά οι γονείς του τον έπεισαν να τους συναντήσει στο σπίτι τους, όπου ο Ρόμπινσον υπέδειξε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης.

Ο Ρόμπινσον τελικά αποφάσισε να παραδοθεί στην αστυνομία αφού μίλησε, κατόπιν παρότρυνσης των γονιών του, με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος είναι συνταξιούχος βοηθός σερίφη, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

«Ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα», έγραψε στον συγκάτοικο αφού αποκάλυψε ότι θα παραδιδόταν μόνος του. Τον παρότρυνε επίσης να διαγράψει τα μηνύματα και να αρνηθεί να μιλήσει στην αστυνομία ή στα μέσα ενημέρωσης.

Ο συγκάτοικος, του οποίου το όνομα δεν κατονομάστηκε στα δικαστικά έγγραφα, συνεργάζεται με τις αρχές, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η μητέρα του Ρόμπινσον είπε στην αστυνομία ότι τον τελευταίο χρόνο ο γιος της είχε γίνει πιο αριστερός και πιο «φιλο-ομοφυλόφιλος και τρανς προσανατολισμένος», ανέφερε το κατηγορητήριο.

Η σχέση με τον συγκάτοικό του οδήγησε επίσης σε «συζητήσεις» με συγγενείς, συμπεριλαμβανομένου του πατέρα του, ο οποίος έχει «πολύ διαφορετικές πολιτικές απόψεις» από τον ύποπτο, σύμφωνα με το έγγραφο.

Το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Γιούτα, Τζέφρι Γκρέι, απήγγειλε την Τρίτη στον Ρόμπινσον επτά κατηγορίες για φόνο με επιβαρυντικά στοιχεία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης για την απόρριψη αποδεικτικών στοιχείων και παραποίηση μάρτυρα επειδή ζήτησε από τον συγκάτοικό του να διαγράψει ενοχοποιητικά μηνύματα.

Ορισμένοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ , έχουν ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής στην υπόθεση.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Γκρέι δήλωσε ότι είχε λάβει την απόφαση να επιδιώξει την θανατική ποινή «ανεξάρτητα, βασιζόμενος αποκλειστικά στα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και τις περιστάσεις και τη φύση του εγκλήματος».

Ο Ρόμπινσον έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο το απόγευμα της Τρίτης μέσω βίντεο από τη φυλακή, αξύριστος και φορώντας μια ρόμπα για την πρόληψη αυτοκτονιών. Δεν μίλησε καθόλου, αλλά φάνηκε να ακούει προσεκτικά καθώς ο δικαστής διάβαζε τις κατηγορίες εναντίον του και τον ενημέρωνε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη θανατική ποινή.

Εν τω μεταξύ, διατάχθηκε να παραμείνει κρατούμενος χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Ουάσινγκτον, όπου, σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη, έχει τεθεί υπό «ειδικό πρωτόκολλο παρακολούθησης» που περιλαμβάνει αυξημένη επιτήρηση.

