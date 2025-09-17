Σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να διασώσουν χιλιάδες ιστορικούς θησαυρούς της Λωρίδας της Γάζας έχουν επιδοθεί μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Σε αποθήκες γεμάτες με αρχαιολογικά ευρήματα, τα μέλη των οργανώσεων στοιβάζουν προσεκτικά χαρτόκουτα γεμάτα με αντικείμενα από ανασκαφές σε ανοιχτά φορτηγά προκειμένου να τα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία, σε μια περίοδο που τα καύσιμα είναι σε έλλειψη, και οι διαπραγματεύσεις με τον ισραηλινό στρατό είναι πολύωρες.

Πρόκειται για αντικείμενα από ανασκαφές άνω των 25 ετών, συμπεριλαμβανομένων αντικειμένων από ένα βυζαντινό μοναστήρι του 4ου αιώνα που έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την πολιτιστική οργάνωση του ΟΗΕ UNESCO, και μερικά από τα παλαιότερα γνωστά στοιχεία του Χριστιανισμού στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το κτίριο με τα αρχαιολογικά ευρήματα στέγαζε εγκαταστάσεις πληροφοριών της Χαμάς και σχεδίαζε να το κατεδαφίσει στο πλαίσιο της εκτεταμένης στρατιωτικής του επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

«Δεν πρόκειται μόνο για την παλαιστινιακή ή τη χριστιανική κληρονομιά, είναι κάτι σημαντικό για την παγκόσμια κληρονομιά εδώ, που προστατεύεται από την UNESCO», εξήγησε ο Κέβιν Σαρμπέλ, συντονιστής έκτακτης ανάγκης για την Première Urgence Internationale (PUI), μια ανθρωπιστική οργάνωση που εργάζεται στη Γάζα από το 2009.

Διαπραγματεύσεις ενάντια στον χρόνο

Η COGAT, η ισραηλινή αμυντική αρχή που είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια, ενημέρωσε την PUI για το σχέδιο κατεδάφισης του κτιρίου την περασμένη Τετάρτη το πρωί.

Ο Σαρμπέλ, ο οποίος εδρεύει στην Πόλη της Γάζας με προσωρινή ανθρωπιστική εκ περιτροπής δράση, πέρασε εννέα ώρες διαπραγματευόμενος με τον ισραηλινό στρατό για να κερδίσει χρόνο και να επιτραπεί στους εργαζόμενους να μεταφέρουν τα αντικείμενα σε ασφαλέστερη τοποθεσία. Η PUI συνεργάστηκε με το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για να μεταφέρει τα αντικείμενα σε ασφαλέστερη τοποθεσία στην πόλη της Γάζας, η οποία δεν αποκαλύπτεται για λόγους ασφαλείας.

Η Γαλλική Βιβλική και η Αρχαιολογική Σχολή της Ιερουσαλήμ, ήταν υπεύθυνα για την αποθήκευση περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων αρχαιολογικών αντικειμένων στο ψηλό κτίριο Al-Kawthar στην πόλη της Γάζας. Η PUI παρείχε ασφάλεια στον χώρο.

Δεκάδες αρχαιολογικοί χώροι έχουν ανακαλυφθεί στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων ναών, μοναστηριών, παλατιών, εκκλησιών, τζαμιών και ψηφιδωτών. Πολλά από αυτά έχουν χαθεί λόγω της αστικής εξάπλωσης και των λεηλασιών. Η UNESCO αγωνίζεται να διατηρήσει ορισμένα από αυτά που έχουν απομείνει. Ορισμένα από τα μνημεία χρονολογούνται πριν από 6.000 χρόνια, όταν η Γάζα ήταν κεντρικός σταθμός στις εμπορικές οδούς μεταξύ Αιγύπτου και Λεβάντε, και η εμφάνιση αστικών κοινωνιών άρχισε να μεταμορφώνει τα αγροτικά χωριά.

Τα αντικείμενα που διασώθηκαν αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνουν κεραμικές κανάτες, ψηφιδωτά, νομίσματα, ζωγραφισμένα γύψινα έργα, ανθρώπινα και ζωικά λείψανα και αντικείμενα τα οποία βρέθηκαν μετά από ανασκαφή στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα, ένα από τα παλαιότερα γνωστά παραδείγματα χριστιανικών μοναστικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με την UNESCO.

Η UNESCO δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει τουλάχιστον 110 πολιτιστικούς χώρους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 13 θρησκευτικών χώρων, 77 κτιρίων ιστορικού ή καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, ενός μουσείου και επτά αρχαιολογικών χώρων, από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

