Χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτύρονται έξω από το σπίτι του Νετανιάχου

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ απόψε, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για την τύχη των ομήρων μετά την έναρξη της επιχείρησης των Ισραηλινών Δυνάμεων για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Αρκετοί από τους ομήρους πιστεύεται ότι βρίσκονται στην πόλη, καθώς χρησιμοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες από τη Χαμάς και μέλη των οικογενειών τους έχουν εκφράσει ανησυχία ότι θα μπορούσαν να εκτελεστούν από τους απαγωγείς τους ή να σκοτωθούν στις επιδρομές των Ισραηλινών Δυνάμεων.

Ενώ η κύρια συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από την κατοικία του Νετανιάχου, αρκετές εκατοντάδες ακόμη συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν έξω από το γραφείο του, όπου έδινε συνέντευξη Τύπου για την οικονομία, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

«Για τι ακριβώς θέλεις να καυχηθείς τώρα; Σήμερα το πρωί ξύπνησα, μια ώρα μακριά από τα σύνορα, και το σπίτι μου σείστηκε», είπε η Μακάμπι Μάγιερ, θεία των ομήρων Γκάλι και Ζιβ Βερμαν, αναφερόμενη στις εκρήξεις από τις επιθέσεις των Ισραηλινών Δυνάμεων στη Γάζα που γίνονταν αισθητές μίλια μακριά.

«Λοιπόν, τι θα συμβεί στον Γκάλι και τον Ζιβ που βρίσκονται εκεί, όταν σείστηκε το σπίτι μου, μια ώρα μακριά; Τι στο καλό κάνετε; Πού μας οδηγείτε; Πού οδηγείτε αυτό το υπέροχο έθνος; Δεν είστε άξιοι αυτού του έθνους», είπε.

Η Μάγιερ προτρέπει τον Νετανιάχου να βγει και να μιλήσει στις οικογένειες.

«Δεν είμαστε αντάρτες. Είμαστε βασανισμένες οικογένειες. Απλώς βγείτε έξω τώρα, για όνομα του Θεού, και μιλήστε μας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

