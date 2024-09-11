Ο ηθοποιός φωνής, Peter Renaday, γνωστός για τον ρόλο του στην αυθεντική τηλεοπτική σειρά Teenage Mutant Ninja Turtles(Χελωνονιτζάκια), πέθανε σε ηλικία 89 ετών, όπως μεταδίδει το BBC.

Ήταν η φωνή του Δασκάλου Splinter στην αρχική δημοφιλή εκπομπή κινουμένων σχεδίων που μεταδόθηκε στις δεκαετίες του 1980 και του 1990.

Ο φίλος και συμπρωταγωνιστής του, Townsend Coleman, ο οποίος έκανε τη φωνή του Μικελάντζελο στη σειρά, ανακοίνωσε τον θάνατο του Renaday στα social media, σχολιάζοντας: «Θα μου λείψει πολύ».

Folks, I’m devastated this morning to learn of the passing yesterday of our dear sensei, Peter Renaday. Pete was one of the most genuine, salt of the earth people I have ever known and I will miss him dearly. I had the privilege of visiting with him a month ago and he was as… pic.twitter.com/B1KsTX9kaN — Townsend Coleman (@IBTALKN) September 10, 2024

Αναφέρεται ότι ο Renaday πέθανε στο σπίτι του στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια την Κυριακή από ύποπτα φυσικά αίτια.

Γεννημένος στη Λουιζιάνα το 1935, ο Renaday είχε μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες, παίζοντας ρόλους σε σχεδόν 200 ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές.

Έδωσε τη φωνή του σε χαρακτήρες ταινιών κινουμένων σχεδίων της Disney τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, συμπεριλαμβανομένων των Aristocrats, The Rescuers και The Black Cauldron.

Ως προς τις τηλεοπτικές εκπομπές κινουμένων σχεδίων, ήταν ανάμεσα στους συντελεστές του Scooby-Doo and Scrappy-Doo, Alvin & The Chipmunks, The Transformers, The Real Ghostbusters και Batman: The Animated Series.

Ο Renaday ήταν η φωνή του Splinter στο Teenage Mutant Ninja Turtles από το 1987 έως το 1996.

Ο Coleman, ο συμπρωταγωνιστής του στο Ninja Turtles, περιέγραψε τον Renaday ως «θρύλο της Disney» σε ανάρτησή του στο X.

Ο 70χρονος αποκάλεσε τον Renaday «έναν από τους πιο γνήσιους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ», λέγοντας ότι είχε «το προνόμιο να τον επισκεφτεί πριν από ένα μήνα και ήταν τόσο ζωντανός όσο ποτέ».

Οι θαυμαστές του αποτίουν, επίσης, φόρο τιμής στα social media. Ένας ανήρτησε: «Θα σε θυμάμαι πάντα γιατί έφερες στη ζωή τον Splinter».

